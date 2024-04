Papa Francesco: all’Ac, “fate crescere la cultura dell’abbraccio nella Chiesa e nella società”

“Amici, voi sarete tanto più presenza di Cristo quanto più saprete stringere a voi e sorreggere ogni fratello bisognoso con braccia misericordiose e compassionevoli, da laici impegnati nelle vicende del mondo e della storia, ricchi di una grande tradizione, formati e competenti in ciò che riguarda le vostre responsabilità, e al tempo stesso umili e ferventi nella vita dello spirito”. È l’identikit di ogni membro dell’Azione cattolica italiana, disegnato dal Papa nel discorso pronunciato in piazza San Pietro, davanti ad oltre 50mila persone arrivate da tutte le diocesi d’Italia. “Così potrete porre segni concreti di cambiamento secondo il Vangelo a livello sociale, culturale, politico ed economico nei contesti in cui operate”, ha assicurato Francesco a proposito dell’”abbraccio della carità”, “unico contrassegno essenziale dei discepoli di Cristo”: “Allora la cultura dell’abbraccio, attraverso i vostri cammini personali e comunitari, crescerà nella Chiesa e nella società, rinnovando le relazioni familiari ed educative, i processi di riconciliazione e di giustizia, gli sforzi di comunione e di corresponsabilità, costruendo legami per un futuro di pace”.

