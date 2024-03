Papa Francesco: arrivato in piazza San Pietro per la Messa di Pasqua

Il Papa è arrivato in piazza San Pietro per la Messa di Pasqua. Ha raggiunto la sua postazione al centro del sagrato in sedia a rotelle, circondato dalla miriade di fiori variopinti offerti dall’Olanda e dai Paesi Bassi. La piazza delimitata dal colonnato del Bernini è piena di decine di migliaia di pellegrini e fedeli provenienti da tutto il mondo, che stanno seguendo la processione iniziale. Al termine della Messa, il tradizionale messaggio e la benedizione “Urbi et Orbi”, dalla loggia centrale della basilica di San Pietro.

