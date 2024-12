Natale: Comunità Sant’Egidio, domani il pranzo con i poveri a Catania. Presenti arcivescovo e imam

(foto: Comunità Sant'Egidio)

La Comunità di Sant’Egidio apparecchia anche quest’anno le tavole di Natale per accogliere i poveri di Catania. Saranno 24 i pranzi che Sant’Egidio organizza nel periodo natalizio in Sicilia, di questi 14 in provincia di Catania.

Anziani, bambini, senzatetto, detenuti, stranieri ma anche tanti giovani e famiglie che chiedono di vivere il Natale con Sant’Egidio sono i protagonisti dei pranzi. A Catania il pranzo di Natale avrà luogo il 25 dicembre alle 13 presso la Chiesa di San Nicolò, con circa 500 ospiti. Saranno presenti al pranzo l’arcivescovo di Catania, mons. Luigi Renna, e l’imam Kheit Abdelhafid, presidente della Comunità islamica di Sicilia.