Eurostat: 71 milioni di persone a rischio povertà nell’Unione europea. Alte percentuali in Calabria e Sicilia

“Il 16,2% della popolazione dell’Unione europea, ovvero circa 71,7 milioni di persone”, nel 2023 “era a rischio povertà”. Il dato emerge da un’indagine diffusa da Eurostat. “Il tasso di rischio di povertà si basa sulle soglie di povertà nazionali e la mappa presenta il rischio di povertà a livello regionale”, specifica l’istituto di statistica della Commissione europea. Dunque i dati sono relativi agli standard di vita nazionali eppure non mancano alcuni elementi di valutazione. Ad esempio si evince che “a livello regionale, 10 regioni dell’Ue avevano una quota di persone a rischio di povertà superiore al 30%”. Le quote più elevate sono state riscontrate nella regione più esterna della Francia, la Guyana, dove più della metà (53,0%) delle persone era a rischio di povertà, seguita dalla Calabria (40,6%) e dalla Sicilia (38,0%) in Italia. Al contrario, 26 regioni hanno registrato quote inferiori al 10%. La regione rumena di Bucureşti-Ilfov aveva i tassi più bassi di persone a rischio di povertà (2,1%), davanti alla regione italiana Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen (3,1%) e alla regione belga Provincia Oost-Vlaanderen (5,4%).



Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /