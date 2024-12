Diocesi: Vittorio Veneto, il 21 dicembre inaugurazione mostra “Polvere di Guerra. Dalle macerie alla costruzione della pace” della Caritas

(Foto diocesi Vittorio Veneto)

È stata inaugurata, nella Casa dello studente di Vittorio Veneto, la mostra “Polvere di Guerra. Dalle macerie alla costruzione della pace”, realizzata in preparazione alla veglia della pace, che si terrà il 4 gennaio alle 20,30 nella chiesa di Sant’Andrea a Vittorio Veneto. Progettata e realizzata dalla Caritas di Piacenza – Bobbio, dai volontari di Amnesty International Piacenza ed Emergency Piacenza con la collaborazione dei docenti e studenti Liceo Artistico Cassinari di Piacenza. Interverranno il direttore di Caritas Vittorio Veneto, don Andrea Forest, Rita Casalini e Francesco Millione, dell’area giovani emergenze e mondialità di Caritas Piacenza – Bobbio. La mostra sarà visitabile dal 27 dicembre al 12 gennaio, alle ore 15 su prenotazione, per le scuole con studenti dai 12 anni in su sono previste le visite dal 7 alll’11 gennaio, alle ore 8,30 e ore 11 su prenotazione all’email segreteria@caritasvittorioveneto.it. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di far vivere al visitatore sulla propria pelle le macerie della guerra per condurlo in una riflessione più ampia sugli strumenti possibili di costruzione quotidiana della pace. Divise in gruppi, le persone vengono condotte nella sperimentazione del vissuto di chi si trova a dover scegliere se rimanere o fuggire da una città distrutta e dilaniata dalla guerra, percorrendo un percorso fatto di tappe associate ad esperienze, sensazioni e stimoli uditivi che ricreano le situazioni che nella realtà vengono affrontate dai civili per salvarsi la vita.