Riccardo Bonacina: Federsolidarietà Toscana, “sapeva raccontare la complessità. Il mondo del Welfare gli deve molto”

“Riccardo Bonacina ci mancherà molto e in questo giorno così triste ci stringiamo attorno alla famiglia e alla redazione di ‘Vita’. Vogliamo ricordarlo per l’umanità, la dedizione e l’attenzione che ha sempre dimostrato verso il mondo del sociale, i suoi problemi e le sue sfide. È stato un interlocutore prezioso, capace di cogliere e raccontare le complessità e le speranze di chi opera ogni giorno per costruire una società più giusta e solidale”. Così Federsolidarietà Confcooperative Toscana esprime il proprio profondo cordoglio per la scomparsa di Riccardo Bonacina, giornalista fondatore del settimanale “Vita”.

“‘Vita’ – ricordano da Federsolidarietà Toscana – è un consolidato punto di riferimento del mondo del welfare e del giornalismo sociale, che ha dato e dà voce a persone e storie spesso trascurate, ma ha anche contribuito a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle questioni più urgenti e delicate del nostro tempo. Per questo, e non solo, il mondo del sociale italiano deve molto a Bonacina. La sua capacità di ascolto e la sua volontà di accogliere ogni sollecitazione sono stati un esempio di straordinario valore umano e professionale”.

