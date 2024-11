Diocesi: Cerreto Sannita, iCare ufficialmente iscritta all’Albo delle cooperative di comunità della Regione Campania

(Foto iCare)

La cooperativa sociale di comunità di iCare della diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti è ufficialmente iscritta all’Albo regionale delle cooperative di comunità della Regione Campania. “Una notizia importante e rilevante se si pensa a nuove opportunità ed occasioni che iCare avrà per provare a dare risposte alle fragilità, povertà e disuguaglianze esistenti, operando nell’interesse generale delle comunità, favorendo la giustizia, la fraternità e la pace, promuovendo dignità e diritti della persona umana, ispirandoci, come sempre, a criteri di sostenibilità e sviluppo integrato del territorio per contrastarne lo spopolamento, il declino economico, il degrado sociale o urbanistico, in linea con quanto disposto dalla normativa in materia di cooperative di comunità”, si legge in una nota. La cooperativa sociale di comunità iCare ha, altresì, “lo scopo di contribuire allo sviluppo sostenibile, alla coesione e alla solidarietà sociale della comunità locale, di cui si prefigge di soddisfare i bisogni, migliorandone la qualità sociale ed economica, attraverso il mantenimento dei servizi, la creazione di offerta di lavoro e lo sviluppo di attività economiche ecosostenibili”. Attualmente iCare gestisce 12 progettualità sociali nel territorio della provincia di Benevento: il laboratorio di pasticceria sociale DolceMente (con sede a Cerreto Sannita, in via Sannio 43), una casa-rifugio per donne e minori vittime di violenza “Casa delle donne” e due Centri antiviolenza “La voce delle donne” (a Sant’Agata de’ Goti e a Montesarchio), il “Mila – Museo itinerante dei luoghi alfonsiani” (a Sant’Agata de’ Goti), un Centro polifunzionale per persone diversamente abili (a San Lorenzo Maggiore), un progetto di agricoltura sociale, 2 servizi di refezione scolastica (a Cerreto Sannita e a San Salvatore Telesino) e 3 laboratori d’inclusione sociale (di musica, di motricità e di ceramica). Inoltre, da quest’anno, sono attivi due progetti di Servizio civile universale (uno impegna 4 giovani in DolceMente, l’altro impegna 4 giovani presso Casa delle donne).