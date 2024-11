Italiani nel mondo: Migrantes, sono 6 milioni 134 mila, il 54,2% vive in Europa. “E’ l’unica Italia che continua a crescere”

Sono 6 milioni 134 mila gli italiani che vivono all’estero. È ancora l’unica Italia che continua a crescere. E’ quanto emerge dal Rapporto Italiani nel mondo 2024 realizzato dalla Fondazione Migrantes, presentato oggi a Roma. Il volume contiene anche uno speciale dedicato alla cittadinanza. Nel 2024 il 54,2% dei 6,1 milioni di iscritti all’Aire (l’Anagrafe degli italiani all’estero) si trova in Europa (più di 3,3 milioni, di cui oltre 2,5 milioni nell’Ue a 15), il 40,6% in America (oltre 2,4 milioni, di cui 2 milioni in quella centro-meridionale), oltre 167 mila in Oceania (2,7%), più di 78 mila in Asia (1,3%) e 70 mila in Africa (1,1%). La Sicilia si conferma nel 2024 la regione con la comunità di iscritti Aire più numerosa (+826 mila), seguita dalla Lombardia (+641 mila) e dal Veneto (+563 mila). Il 45,8% degli iscritti all’Aire è di origine meridionale (oltre 2,8 milioni, di cui 956 mila isolani). Oltre 2,3 milioni sono del Settentrione e 966 mila sono gli iscritti del Centro Italia (15,7%). Il 23,2% di chi risiede all’estero ha tra i 35 e i 49 anni; il 21,7% appartiene alla fascia di età 18-34 anni e il 19,5% a quella 50-64 anni. Il 14,6% di chi è all’estero è minorenne, mentre gli anziani sono il 21,0%. Di questi: il 9,5% ha tra i 65 e i 74 anni, il 6,7% ha tra i 75 e gli 84 anni e il 4,8% ha più di 85 anni.

