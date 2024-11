Giornata mondiale poveri: Pescara, domani diverse iniziative promosse da Caritas, Sant’Egidio e Comunità Papa Giovanni XXIII

In occasione della VIII Giornata mondiale dei poveri, che si celebrerà domani sul tema “La preghiera del povero sale fino a Dio” (cfr. Sir 21,5), sono diverse le iniziative in programma nell’arcidiocesi di Pescara-Penne.

“Da 8 anni raccogliamo con gioia l’esortazione di Papa Francesco – spiega Corrado De Dominicis, direttore delle Caritas diocesana di Pescara-Penne – invitando la comunità a condividere il proprio tempo con i nostri fratelli e sorelle più fragili. Siamo quotidianamente e costantemente impegnati per i poveri, e questa Giornata annuale è un’occasione ulteriore per spalancare le nostre porte, per aprire sempre di più gli occhi ai bisogni degli altri. Siamo così abituati a vivere vicino alle povertà che troppo spesso non le vediamo e ci accorgiamo delle necessità dei più poveri solo quando i fatti di cronaca mettono in evidenza storie e situazioni di disagio, di abbandono, di solitudine, addirittura di morte”.

Domani, dalle 8 alle 10, la parrocchia di San Giuseppe ospiterà la “Colazione in compagnia dei poveri” preparata dalla Comunità Sant’Egidio presso; a seguire, alle 12.15, il Pranzo comunitario della Caritas diocesana in collaborazione con la Comunità Papa Giovanni XXIII nella Cittadella dell’accoglienza “Giovanni Paolo II”. Previsto l’intervento musicale del duo “I Lupi della Majella” e la successiva mostra-performance degli accolti del progetto “Caritas Point” dal titolo “Io sono povero… e tu?”. “Un momento – conclude De Dominicis – in cui alcuni dei nostri amici rappresenteranno, in maniera dinamica, le proprie fragilità, coinvolgendo attivamente i presenti ad essere parte delle stesse loro povertà”.

