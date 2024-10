Educazione: Fism, il 12 ottobre le scuole materne milanesi festeggiano all’Università Cattolica 50 anni di impegno

Cinquant’anni fa, l’Associazione milanese scuole materne – nata grazie a un dinamico prete ambrosiano all’inizio degli anni ’70, monsignor Emiliano De Vitali – entrava a far parte della Fism, la Federazione italiana scuole materne, punto di riferimento per migliaia di realtà educative associative. Le 350 scuole associate – che accolgono circa trentamila bambini – aggregano e potenziano lo straordinario patrimonio educativo presente sul territorio legato a parrocchie, congregazioni, fondazioni, associazioni d’ispirazione cristiana che vivono il primato dei bambini.

Per dare risalto a questo anniversario, il consiglio direttivo dell’Associazione ha organizzato per la mattinata di sabato 12 ottobre, presso l’Aula Gemelli dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (a Milano, Largo Gemelli n.1), il convegno “Aiutatemi a crescere. 50 anni al servizio dell’infanzia. L’Amism nel territorio di Milano e Monza Brianza”.

Prima dei lavori, il vescovo ausiliare di Milano Giuseppe Vegezzi, alle 9 nella basilica di Sant’Ambrogio, celebrerà una messa di ringraziamento. A seguire, dopo i saluti dell’arcivescovo di Milano Mario Delpini, lo svolgimento dei lavori secondo un programma stilato in collaborazione con la Facoltà di Scienze della formazione e del Dipartimento di Pedagogia della Cattolica, occasione per un importante momento di formazione con l’intento di coinvolgere insegnanti, educatrici, coordinatrici, gestori e famiglie.

Ad aprire il convegno con i saluti istituzionali di Domenico Simeone (preside della Facoltà di Scienze della formazione della Cattolica); di Pierluigi Malavasi (direttore del Dipartimento di Pedagogia dello stesso Ateneo); di Rosanna Versiglia (presidente Amism); di don Luigi Galli (assistente ecclesiastico Amism); di Luca Iemmi (presidente Fism nazionale); di Giampiero Redaelli (presidente Fism Lombardia). Seguiranno le relazioni di due docenti della Cattolica: Simonetta Polenghi (Alla ricerca delle radici. Come scoprire la storia delle nostre scuole), e Monica Amadini (Trame di ascolto per costruire una comunità educante). e un dialogo tra Arianna Agrimonti (Amism) e don Fabio Landi (Ufficio di pastorale scolastica curia arcivescovile) sul tema “Aiutatemi a crescere a scuola”. Prima delle conclusioni, affidate a Michele Aglieri (responsabile scientifico dell’area pedagogico didattica Amism), voci e testimonianze dalle scuole.

Nel corso del convegno verrà donato ai partecipanti il volume “50 anni al servizio dell’infanzia. L’Amism nel territorio di Milano e Monza Brianza” e conferito un riconoscimento alle scuole Amism che hanno compiuto 150 anni.

