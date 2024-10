Diocesi: Lecce, domani la rassegna musicale “Apocalissi” nella cattedrale della città

Domani, martedì 8 ottobre, alle 20.30 nella basilica di Santa Croce a Lecce è tempo di “Apocalissi”, protagonisti Giuseppe Semeraro (voce recitante), Annalisa Monteduro (violino), Michele Nicolaci (clarinetto), Rosa Andriulli (violoncello), Antonio Rizzato (organo), Giuseppe Gigante (direttore). Si tratta del terzo appuntamento leccese delle “Notti sacre”, rassegna di musica sacra – giunta a Bari alla sua quattordicesima edizione – che le chiese di Lecce, per un particolare accordo tra le due diocesi e ArtWork, ospitano per il secondo anno consecutivo. Il testo, intitolato appunto “Apocalissi”, pubblicato da Les Flaniers a Bari, è una rilettura dell’Apocalisse dell’apostolo Giovanni ed è “una rivelazione poetica – spiega una nota – di una visione del mondo di oggi. Un messaggio, che rimanda alla scrittura di Bodini, in cui si allude alle problematiche della Puglia e del mondo: la crisi ambientale e il problema della Xylella, la questione dei migranti, la guerra in Ucraina, il rapporto dell’uomo con la nostra realtà e con la propria umanità”. Il testo di Giuseppe Semeraro si inserisce in un genere letterario che “vanta codici specifici, e in questo senso permette di aggiungere alle altre Apocalissi della letteratura religiosa un’Apocalisse contemporanea”. Il lavoro di rielaborazione ha seguito due direzioni precise: da un lato una descrizione per immagini che segue le evocazioni suggerite dal ciclo di affreschi presenti nella Basilica di Santa Caterina d’Alessandria, a Galatina, dall’altro una scrittura tesa a tradurre visioni del presente in una lingua che unisce l’arcaico con il futuro. A coronare il tutto, il rapporto con la musica. Ideata da monsignor Antonio Parisi, “Notti sacre” è in programma dal 21 settembre al 20 ottobre e vanta diversi patrocini.

