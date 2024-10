Eurostat: tasso di occupazione, in Europa record storico. Sicilia, Campania e Calabria le regioni in fondo alla classifica Ue

Cresce il tasso di occupazione nell’Ue che nel 2023 ha raggiunto il livello più alto da quando Eurostat, l’ufficio europeo di statistica, raccoglie e pubblica i dati. La percentuale europea è pari al 75,3%, con un più 0,7% rispetto al 2022. Esaminando il dato su base regionale, in testa alla classifica c’è la regione della capitale polacca di Warszawski Stołeczny (86,5%), seguita dalla slovacca Bratislavský Kraj (85,8%) e dalla tedesca Treviri (85,4%). Le tre regioni che chiudono la classifica sono invece tutte italiane, con “meno della metà della popolazione in età lavorativa occupata”, sottolinea Eurostat: Calabria (48,4%), Campania (48,4%) e Sicilia (48,7%). L’Italia ha brillato nel 2023, anche per le più alte disparità regionali con un coefficiente di variazione del 16,3% (prima di Belgio con 8,5% e Romania con 7,7%). I Paesi con un tasso di occupazione più omogeneo a livello regionale sono Portogallo, Danimarca, Finlandia e Paesi Bassi, dove la variazione è pari o inferiore al 2%.

