Diocesi: Montepulciano, domani a Pienza presentazione della monografia sulla Val d’Oncia con il card. Lojudice

Sarà presentata domani nel duomo di Pienza, alle 17, la monografia sulla Val D’Orcia pubblicata da “Luoghi dell’Infinito”, il mensile di arte e itinerari culturali di Avvenire a vent’anni dal riconoscimento Unesco. L’evento ha come titolo “Val d’Orcia, poesia di terra”. Ad introdurre i lavori il card. Augusto Paolo Lojudice, presidente della Conferenza episcopale toscana (Cet), arcivescovo di Siena-Colle Val d’Elsa-Montalcino e vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza. Seguiranno gli interventi – coordinati dal direttore di “Luoghi dell’Infinito” – di Franco Cardini su “La mia val d’Orcia”; Ugo Sani su “Il paesaggio come cultura”; Alfiero Petreni su “Luzi e Pienza”; Massimo Lippi su “Una terra sacra”; Carlo Pizzichini su “Il contemporaneo negli antichi Horti”; Edoardo Milesi su “Sant’Agostino, la chiesa rinata e la Scuola dell’abitare”. Per tale occasione verranno lette alcune poesie di Mario Luzi proposte da Luciano Bonuccelli. Al termine è previsto il saluto dei sindaci della Val d’Orcia. La “Kiwi Media” effettuerà le riprese per la diretta dell’evento che avverrà sia sul canale NTi (ch. 93) del digitale terrestre, sia attraverso i profili Facebook di NTi e delle diocesi di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino e di Montepulciano-Chiusi-Pienza, a partire dalle 17. Francesco Paterni curerà la regia dell’evento che avrà luogo all’interno del duomo di Pienza. Inoltre, l’evento sarà trasmesso in diretta anche da “Mia Radio”.

