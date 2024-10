Cinema: Giffoni, dal 28 ottobre parte “School Experience” in 8 Regioni italiane

Un festival itinerante di cinema per le scuole: si tratta di “School Experience”, un festival fortemente voluto da Claudio Gubitosi, fondatore di Giffoni, organizzato da Giffoni e promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il format pensato da Giffoni si fa ancora più ampio con la partecipazione di otto Regioni italiane, rispetto alle cinque presenti nelle precedenti edizioni, e la costituzione di un partenariato ancora più ricco. La rassegna prevede il coinvolgimento di studenti e docenti, ma complessivamente di tutta la comunità educante ed operatori in un’ottica di sinergia e di confronto tra la dimensione scolastica e quella socio-sanitaria, un’integrazione che si sta rivelando sempre più necessaria e proficua per i risultati potenzialmente raggiungibili in termini di inclusione e coesione.

La rassegna inizierà il prossimo 28 ottobre con la tappa pugliese che si svolgerà a Taranto. Si continua a novembre, precisamente dal 9 al 15, con la tappa dedicata alla Sardegna che coinvolgerà i territori di Sassari, Tonara e Fonni, in provincia di Nuoro. Dal 25 novembre toccherà alla Calabria con Cittanova in provincia di Reggio Calabria. Si prosegue, a partire dal 9 dicembre con il Lazio, precisamente con Ceccano, in provincia di Frosinone. Il 2025 inizierà con l’Emilia Romagna, con Ferrara la cui tappa partirà il 20 gennaio prossimo. Si continua con l’appuntamento in Basilicata. Precisamente a Montescaglioso, in provincia di Matera, a partire dal 10 febbraio. Dalla Lucania al Piemonte con la tappa di Savigliano, in provincia di Cuneo a partire dal 17 marzo. Il momento conclusivo di School Experience 4 si svolgerà a Giffoni Valle Piana dal 7 all’11 aprile 2025. Sono queste sono le otto tappe con le otto Regioni interessate dal festival e le relative località coinvolte dal progetto che punta alla sensibilizzazione e formazione delle studentesse e degli studenti attraverso l’utilizzo del linguaggio cinematografico e audiovisivo.

L’obiettivo del Festival, infatti, è offrire un’esperienza coinvolgente, mirata a informare e professionalizzare un pubblico non specialistico, nello specifico quello scolastico, sui mestieri del cinema e sulla produzione audiovisiva.

Il programma di questa quarta edizione sarà suddiviso in due assi principali, uno che fa riferimento alle proiezioni e ai film in concorso ed il secondo che prevede laboratori, workshop, formazione e la realizzazione di un prodotto audiovisivo. Le attività di School Experience 4 coinvolgeranno un totale di 196 plessi, nello specifico soprattutto scuole primarie (29%) e istituti secondari di primo grado (26%).

Le attività rientrano nell’ambito del Piano nazionale Cinema e immagini per la scuola e sono state finanziate grazie al bando “Il cinema e l’audiovisivo a scuola – Progetti di rilevanza nazionale”, anno scolastico 2024-2025 che prevedeva una dotazione finanziaria di due milioni e 300mila euro per l’intero territorio nazionale.

Il filo conduttore di School Experience 4 – la cui direzione scientifica è affidata ad Antonia Grimaldi del team di Giffoni – sarà la periferia di cui si vuole approfondire ruolo, funzioni, prospettive e visioni, la periferia intesa come luogo in cui vivono e si determinano comunità, dove sentirsi profondamente radicati per una spiccata questione identitaria per bypassare finalmente la concezione di marginalità a cui tradizionalmente si fa riferimento.

