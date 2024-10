Sinodo: Umofc, due incontri su “cosa possiamo aspettarci dal Sinodo”

“I problemi del mondo di oggi richiedono nuove soluzioni e la Chiesa deve essere pronta a offrirle a tutti i livelli. Per farlo, deve contare sulla piena e indispensabile collaborazione corresponsabile di più della metà dei suoi membri: le donne”. Il 17 e il 24 ottobre, l’Unione Mondiale delle Organizzazioni Femminili Cattoliche (UMOFC) ha organizzato due eventi nell’ambito della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, all’interno della “Scuola di Sinodalità della UMOFC”. Entrambi gli incontri hanno riunito diversi partecipanti dell’Assemblea Sinodale per condividere le loro riflessioni ed esperienze durante questi due anni, oltre a presentare alcune proposte. Hanno partecipato 527 persone provenienti da oltre 50 paesi ai due eventi, trasmessi online in 4 lingue. L’evento del 24 ottobre – si legge in una nota – “si è concentrato sul futuro della Chiesa sinodale, con un’attenzione particolare al ruolo delle donne. Gli ospiti hanno riflettuto su cosa abbia significato per loro partecipare al Sinodo, evidenziando i cambiamenti necessari affinché le donne possano assumere pienamente la loro missione in questa nuova Chiesa sinodale”. Tutte e tutti i partecipanti hanno condiviso le proprie riflessioni su come la sinodalità stia prendendo forma in diversi contesti culturali e locali, sottolineando il ruolo attivo delle donne e dei giovani in questo processo. L’evento del 17 ottobre è stato organizzato dall’UMOFC insieme al Forum Internazionale di Azione Cattolica (FIAC) e con la collaborazione dell’Azione Cattolica Italiana. Entrambi gli eventi hanno offerto uno spazio per ascoltare voci diverse, provenienti da vari continenti, e discernere insieme il cammino verso una Chiesa più inclusiva, partecipativa e vicina alle realtà contemporanee.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /