Incidenti sul lavoro: Mattarella, “non vi sono più parole adeguate per esprimere l’allarme e l’angoscia”

“Non vi sono più parole adeguate per esprimere l’allarme e l’angoscia per gli incidenti che colpiscono chi sta lavorando, per l’insufficienza della sicurezza per chi lavora”. Lo ha affermato questa mattina a Bologna il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione della Biennale dell’Economia cooperativa.

In apertura il Capo dello Stato ha voluto rivolgere un pensiero ai familiari delle vittime del gravissimo incidente mortale sul lavoro di ieri, ai feriti, “alle famiglie che stanno soffrendo le conseguenze (…) di questa ennesima tragedia sul lavoro”.

