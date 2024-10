Diocesi: Foggia-Bovino, mercoledì mons. Rajic imporrà il pallio all’arcivescovo Ferretti

Mercoledì 23 ottobre, alle ore 18.30, presso la basilica cattedrale metropolitana di Foggia, nella Solennità dell’anniversario della dedicazione, mons. Giorgio Ferretti, arcivescovo metropolita di Foggia-Bovino, presiederà una solenne celebrazione eucaristica stazionale durante la quale mons. Petar Rajič, nunzio apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino, “nomine Summi Pontificis” gli imporrà il pallio.

Per venire incontro agli anziani e ammalati, è stata prevista la diretta della celebrazione che sarà trasmessa in tv su Tele Dehon (Puglia e Basilicata canale 19; Calabria canale 86; Campania canale 186) e su Facebook e YouTube alle pagine: “Tele Dehon” e “Arcidiocesi Foggia-Bovino”.

Per favorire la partecipazione nel pomeriggio del 23 ottobre sono sospese in tutte le chiese dell’arcidiocesi le celebrazioni e le attività pastorali.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /