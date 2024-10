Architettura: Lipari, da domani convegno internazionale “Difendere gli spazi sacri. Chiese e monasteri fortificati nel Mediterraneo medievale”

“Difendere gli spazi sacri. Chiese e monasteri fortificati nel Mediterraneo medievale (IX e XIV secolo)”. Questo il titolo del convegno internazionale ospitato a Lipari, dal 3 al 5 ottobre, presso il Parco archeologico delle Eolie. Si tratta del secondo appuntamento internazionale sulle architetture medievali nel Mediterraneo dopo quello del 2022. Di scena sarà l’architettura religiosa fortificata dei Paesi che circondano il “Mare nostrum”. Nelle tre giornate interverranno studiosi e ricercatori da tutti i Paesi frontalieri: Grecia, Croazia, Francia, Spagna, Marocco, Tunisia, Malta e Italia (con studi in chiese e monasteri in Liguria, Toscana, Lazio, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia). Nel corso dei lavori sarà presentato anche il volume “I chiostri nell’area mediterranea”, con un focus sul chiostro di San Bartolomeo a Lipari, uno dei monumenti meno studiati del Mediterraneo medievale.

Il convegno è un progetto del Parco archeologico delle Eolie – Museo archeologico Bernabò Brea della Regione Siciliana e del Laboratoire d’archéologie médiévale et moderne en Méditerranée (LA3M) dell’Università Aix Marseille. Realizzato con il sostegno dell’assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana e del Dipartimento BBCC, è patrocinato dall’Università degli studi di Catania, dall’arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela e dal Comune di Lipari.

All’apertura, giovedì 3 alle 14.30 negli spazi della chiesa di Santa Caterina, interverrà anche mons. Giovanni Accolla, arcivescovo di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela. Tutto il convegno sarà fruibile in live streaming sulla pagina Facebook del Parco delle Eolie.

