David Maria Turoldo: da oggi a venerdì tre appuntamenti a cura del Centro studi

Il Centro studi “Davide Maria Turoldo” promuove, da oggi a venerdì tre appuntamenti in diverse città. Oggi a Udine, alle 18, presso la biblioteca civica “V. Joppi” la presentazione del libro “Pasolini e Turoldo due anime friulane” (Aldebaran Editions) con gli autori Liliana Cargnelutti, Domenico Clapasson e Marco Roncalli in dialogo con Raffaella Beano. Si potranno ammirare i bozzetti originali delle scenografie di Luciano Ceschia per la prima rappresentazione assoluta de “I Turcs tal Friùl”. Domani, a Buttrio, presso la Fondazione “Danieli”, accompagnati da Marco Roncalli e Domenico Clapasson si terrà la proiezione del filmato “Stare al Mondo: Pasolini e Turoldo” che inquadra i due grandi intellettuali protagonisti del Novecento. Il terzo incontro si terrà a Lubiana domani alle 12.30 quando verrà presentata la pubblicazione “Villotte e canti del Friuli Venezia Giulia” composti da Rodolfo Kubik (Pola 1901-Buenos Aires 1985) e per la prima volta alle stampe a cura di Daniele Parussini, dedicata al musicista di fama internazionale, noto in America e in Argentina.

