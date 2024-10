Diocesi: Montepulciano, oggi sarà aperto il sito delle Catacombe di Santa Mustiola a Chiusi

Oggi avrà luogo la VII Giornata delle Catacombe – Edizione d’autunno e per l’occasione la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra promuove l’apertura e le visite gratuite sia ad alcuni siti romani, sia alle altre catacombe dislocate nelle diverse regioni d’Italia (Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Sicilia, Sardegna e Campania).

Per tale occasione verrà aperto alle visite il sito delle Catacombe di Santa Mustiola a Chiusi con i seguenti orari: 14,30 e 16.

L’evento, ricorda la diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza, avrà come tema “Dal ricordo alla preghiera”. La visita alle Catacombe e l’incontro con la prima comunità cristiana che queste offrono sono un modo per suscitare nei credenti la preghiera, rivolta a Dio, ma anche ai martiri, morti per testimoniare la fede.

Il tema di questa edizione, come già per quella primaverile, “Dal ricordo alla preghiera”, “si inserisce nel cammino preparatorio al Giubileo del 2025. Il Papa ha voluto che quest’anno fosse dedicato alla preghiera, come opportuna preparazione immediata alla celebrazione dell’evento giubilare”.

La visita alle catacombe cristiane, facendoci vivere un’esperienza di incontro con le memorie e le testimonianze delle primitive comunità cristiane, ci ricorda persone, eventi, storie quanto mai significative e importanti anche per il presente.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /