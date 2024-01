Papa Francesco: “preghiamo per la pace in Medio Oriente, in Palestina, in Israele, in Ucraina, in tutto il mondo”. “Vicinanza al popolo iraniano”

“Sessanta anni fa, proprio in questi giorni, il Papa San Paolo VI e il Patriarca Ecumenico Atenagora si incontrarono a Gerusalemme, rompendo un muro di incomunicabilità che per secoli aveva tenuto lontani cattolici e ortodossi. Impariamo dall’abbraccio di quei due grandi della Chiesa sulla strada dell’unità dei cristiani, pregando insieme, camminando insieme, lavorando insieme”. Lo ha ricordato il Papa dopo la recita dell’Angelus in Piazza San Pietro: “E pensando a quello storico gesto di fraternità compiuto a Gerusalemme, preghiamo per la pace in Medio Oriente, in Palestina, in Israele, in Ucraina, in tutto il mondo. Tante vittime delle guerre, tanti morti, tanta distruzione… Preghiamo per la pace”. Quindi il Pontefice ha espresso “vicinanza al popolo iraniano, in particolare ai familiari delle numerose vittime dell’attacco terroristico avvenuto a Kerman, ai tanti feriti e a tutti coloro che sono colpiti da questo grande dolore”. Infine, il richiamo alla Giornata dell’infanzia missionaria che ricorre oggi: “Saluto i bambini e i ragazzi missionari del mondo intero, li ringrazio per il loro impegno nella preghiera e nel sostegno concreto all’annuncio del Vangelo e, in particolare, alla promozione dei ragazzi nelle terre di missione”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /