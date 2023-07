Papa Francesco: Gmg di Lisbona, “tantissimi giovani di tutti i Continenti sperimenteranno la gioia dell’incontro con Dio e con i fratelli”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Vi chiedo di accompagnarmi con la preghiera nel viaggio in Portogallo, che compirò a partire da mercoledì prossimo, in occasione della Giornata mondiale della gioventù”. Lo ha chiesto il Papa dopo la recita dell’Angelus: “Tantissimi giovani, di tutti i Continenti, sperimenteranno la gioia dell’incontro con Dio e con i fratelli, guidati dalla Vergine Maria, che dopo l’annunciazione ‘si alzò e andò in fretta’. A Lei, stella luminosa del cammino cristiano, tanto venerata in Portogallo, affido i pellegrini della Gmg e tutti i giovani del mondo”.