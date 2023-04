San Giovanni Paolo II: Cei, uniti a “pensiero grato” di Papa Francesco contro “illazioni offensive e infondate”, “non ci possono essere mezzi termini per definire i recenti attacchi”

(Foto Consilium Pro Laicis/Siciliani-Gennari/SIR)

La Presidenza della Cei, a nome dei vescovi italiani, si unisce al “pensiero grato alla memoria di San Giovanni Paolo II, in questi giorni oggetto di illazioni offensive e infondate”, rivolto oggi da Papa Francesco dopo la recita del “Regina Caeli”: “Non ci possono essere mezzi termini, infatti – si legge in una dichiarazione della Cei -, per definire i recenti attacchi verso San Giovanni Paolo II”. Nella Domenica della Divina Misericordia, istituita nel 2000 da Wojtyla, la Presidenza della Cei ricorda le parole del pontefice polacco: “Il messaggio della divina misericordia è così, implicitamente, anche un messaggio sul valore di ogni uomo. Ogni persona è preziosa agli occhi di Dio, per ciascuno Cristo ha dato la sua vita, a tutti il Padre fa dono del suo Spirito e offre l’accesso alla sua intimità”.