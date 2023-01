Governo Meloni: card. Zuppi (Cei), “auspico non perda opportunità”, “Pnrr non solo tattico ma strategico”

La collaborazione fra Stato italiano e Chiesa è uno dei temi toccati dall’intervista rilasciata in esclusiva dal card. Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, a interris.it: “Stato e Chiesa devono collaborare sicuramente per contrastare la povertà e per favorire l’educazione. La vera collaborazione può essere messa in atto in ogni campo. Insieme devono promuovere la costruzione e la diffusione del senso di comunità, dei diritti, dei doveri, ma mettendo sempre al centro di tutto la persona”. Quanto al nuovo esecutivo, il cardinale esprime un augurio: “Auspico che non perda le sue opportunità. Questo in realtà, è un augurio che faccio a tutti. Stiamo vivendo mesi decisivi e il Piano nazionale di ripresa e resilienza non è solo tattico, ma direi strategico. Il governo – conclude – deve lavorare per non farsi scivolare fra le dita questa grande occasione: vorrebbe dire ipotecare in negativo il nostro futuro e quello delle prossime generazioni”.