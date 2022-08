Papa Francesco: a Hechos 29, “‘samaritanare’ gli ambienti digitali”

“Che questo incontro vi aiuti a sentirvi comunità, come parte della vita missionaria della Chiesa che non ha avuto mai paura di andare incontro a nuovi orizzonti e frontiere e, con creatività e coraggio, annunciate la misericordia e la tenerezza di Dio”. Lo dice Papa Francesco nel videomessaggio in occasione dell’incontro internazionale “Hechos 29”, a Monterrey. L’iniziativa è rivolta agli evangelizzatori impegnati a “missionare” negli ambienti digitali. “Non abbiate paura, non abbiate paura di sbagliarvi, non mi stanco di ripetere che preferisco una Chiesa ferita perché esce nelle periferie esistenziali del mondo a una Chiesa malata perché resta chiusa nelle sue piccole sicurezze. Il Signore bussa alla porta per entrare in noi, ma quante volte bussa alla porta dal di dentro perché lo lasciamo uscire”.

L’auspicio del Papa è che “la missione che portate avanti negli spazi digitali sia piena di umanità”. “Andate a ‘samaritanare’ questi ambienti, affinché la cultura contemporanea possa conoscere Dio sentendolo in voi; andate e portate la speranza di Gesù, specialmente a quanti sono più lontani, dando loro ragioni della speranza che è in loro”. Infine, l’invito affinché “le parole siano accompagnate dalla carità, e che la virtualità rafforzi la presenzialità, affinché la rete generi comunione che renda presente Gesù nella propria cultura”.