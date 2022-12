Papa Francesco: messaggio natalizio, “chi ha il potere di far tacere le armi ponga fine subito a questa guerra insensata” in Ucraina

(Foto Vatican Media/SIR)

“Il Verbo di Dio non ha bisogno di riflettori, né del clamore delle voci umane”. Ne è convinto il Papa, che nel tradizionale Messaggio natalizio ai fedeli presenti in Piazza San Pietro prima della Benedizione “Urbi et Orbi” ha osservato “con dolore che, mentre ci viene donato il Principe della pace, venti di guerra continuano a soffiare gelidi sull’umanità”. “Il nostro sguardo si riempia dei volti dei fratelli e delle sorelle ucraini, che vivono questo Natale al buio, al freddo o lontano dalle proprie case, a causa della distruzione causata da dieci mesi di guerra. Il Signore – ha detto Francesco – ci renda pronti a gesti concreti di solidarietà per aiutare quanti stanno soffrendo, e illumini le menti di chi ha il potere di far tacere le armi e porre fine subito a questa guerra insensata! Purtroppo, si preferisce ascoltare altre ragioni, dettate dalle logiche del mondo”.