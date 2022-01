(Foto archivio)

Fr. Sabino Chialà è il nuovo priore della Comunità monastica di Bose. Lo hanno eletto i fratelli e le sorelle professi della Comunità, riuniti per il Consiglio generale annuale alla presenza del garante esterno mons. Erik Varden, vescovo di Trondheim e già abate trappista di Mount Saint Bernard, e del delegato pontificio p. Amedeo Cencini. “La comunità, in grande pace, ringrazia il Signore per la sua fedeltà”, si legge in una nota.