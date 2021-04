“Vi sono vicino”. Queste le parole rivolte dal Papa agli anziani e ai malati, al termine del Regina Coeli di oggi, trasmesso in diretta streaming dalla Biblioteca privata del Palazzo apostolico. Alla fine, un corale augurio pasquale, per questa seconda Pasqua in tempo di pandemia: “Buona, serena e santa Pasqua a tutti. Non dimenticare di pregate per me”.