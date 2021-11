Papa Francesco: Angelus, “farsi piccoli e affidarsi a Dio invece di emergere sugli altri”

Le Beatitudini sono “la profezia di un’umanità nuova, di un modo nuovo di vivere: farsi piccoli e affidarsi a Dio, invece di emergere sugli altri; essere miti, invece che cercare di imporsi; praticare la misericordia, anziché pensare solo a sé stessi; impegnarsi per la giustizia e la pace, invece che alimentare, anche con la connivenza, ingiustizie e disuguaglianze”. Per il Papa, “la santità è accogliere e mettere in pratica, con l’aiuto di Dio, questa profezia che rivoluziona il mondo”. Prima della recita dell’Angelus in piazza San Pietro per la Solennità di Tutti i Santi, il Santo Padre ha domandato: “Io testimonio la profezia di Gesù? Esprimo lo spirito profetico che ho ricevuto nel Battesimo? O mi adeguo alle comodità della vita e alla mia pigrizia, pensando che tutto vada bene se va bene a me? Porto nel mondo la novità gioiosa della profezia di Gesù o le solite lamentele per quello che non va? Domande che ci farà bene farci”.