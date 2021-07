Coronavirus Covid-19: Roma, il gen. Figliuolo inaugura il Centro vaccinazioni Sant’Egidio per le persone più fragili

Inaugurato oggi pomeriggio nel quartiere Trastevere a Roma, precisamente in via di San Gallicano 25a, il Centro vaccinazioni Sant’Egidio contro il Covid-19, dedicato alle persone più fragili della società, cioè quelli che rischiano di restare esclusi dalla campagna vaccinale, a partire dai senza dimora. Sono intervenuti nell’ex ospedale San Gallicano, per assistere alle prime vaccinazioni e presentare alla stampa il nuovo hub vaccinale, il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, generale Francesco Paolo Figliuolo, il presidente della Comunità di Sant’Egidio Marco Impagliazzo, il presidente della Croce Rossa Italiana Francesco Rocca. l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato e il direttore della Asl Roma 1, Angelo Tanese. Durante la presentazione alla stampa è stato spiegato come l’idea di un centro vaccinale per le categorie più fragili, nata il 26 maggio scorso in un incontro tra il gen. Figliuolo e Impagliazzo, sia diventato realtà in breve grazie alla sinergia con Croce Rossa Italiana, Regione Lazio e Asl Roma 1.