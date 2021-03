Papa Francesco, 8 anni di pontificato: gli auguri dall’Argentina

Per l’ottavo anniversario del pontificato di Papa Francesco, gli auguri a Bergoglio arrivano dalla sua terra natia, l’Argentina, attraverso una raccolta di video frutto della campagna “Profeta en su tierra” (Profeta nella sua terra) organizzata dalla Ong Generación Francisco, una rete di organizzazioni e persone il cui obiettivo è diffondere la parola, le azioni ed i gesti di Papa Francesco, assieme alla Pastorale Villera de los Curas de la Periferia, organizzazione vicina ai sacerdoti che operano nelle periferie. “Francesco chiede a tutti gli uomini, credenti o no, di pregare per lui, impegnandosi a farlo per tutti noi. Esprimere il nostro affetto è un modo di pregare”, si legge nel sito dove è stata lanciata la raccolta di video, arrivati a migliaia a dimostrazione dell’affetto del popolo argentino al vescovo di Roma. Sacerdoti, sindaci, campioni dello sport ma, soprattutto, gente comune, persone disabili e bambini, tra i quali Francisca che dedica a Papa Francesco un disegno con i cuori e la scritta “TE AMO PAPA FRANCISCO”, mandandogli anche un bacio e le sue preghiere.​