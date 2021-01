Il progetto di Caritas Roma e Arsial con 750mila euro per costruire la catena di solidarietà contro la crisi economica della pandemia Covid-19

“Emergenza Covid-19: interventi straordinari per le persone sole e le famiglie indigenti”, è questo il titolo del progetto presentato questa mattina a Roma, nell’Emporio della solidarietà della Caritas diocesana in via Casilina vecchia, alla presenza di don Benoni Ambarus, direttore di Caritas di Roma, e di Mario Ciarla, presidente Arsial, Agenzia regionale per l’innovazione e lo sviluppo dell’agricoltura del Lazio. Il progetto destina oltre 750mila euro per l’acquisto di cibo e generi di prima necessità, alle famiglie in difficoltà. Una catena virtuosa di solidarietà che non guarda solo ai consumatori dei prodotti ma anche ai produttori, infatti grazie al benestare di Regione Lazio, vengono destinate le somme derivanti dalla mancata partecipazione di Arsial alle fiere e altre iniziative promozionali a causa dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia di coronavirus Covid-19, a un fondo dedicato all’acquisto di prodotti agroalimentari o ittici, freschi o trasformati da aziende con sede nel territorio del Lazio.