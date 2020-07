Mons. Boccardo (Spoleto-Norcia) su Decreto rilancio: “Uno schiaffo in faccia ai terremotati”

“Uno schiaffo ulteriore in faccia ai terremotati”. Così mons. Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia, commenta la doccia fredda che arriva dalla Commissione bilancio della Camera che rifiuta di integrare nel Decreto Rilancio il pacchetto Sisma. “Uno scandalo e una vergogna soprattutto per i membri della Commissione che io vorrei invitare per una settimana a Norcia per far vedere loro come vive la gente a condividere la vita nella casette e vedere le abitazioni distrutte. E vorrei vedere poi se in tutta coscienza si permetterebbero di espungere dal decreto tutta la sofferenza e frustrazione e violenza subita non solo a Norcia ma in tutte le regioni colpite dal terremoto in Centro Italia”.