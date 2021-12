Africa. Don Carraro (Cuamm): “La nuova sfida è continuare a sostenere mamme e bambini e accrescere le competenze dei sanitari”

Nel nuovo programma dell’ong padovana saranno coinvolti 14 ospedali in 8 Paesi. “Il patrimonio più grande su cui dobbiamo puntare è il capitale umano”, dice al Sir il direttore di Medici con l’Africa Cuamm

(Foto: Medici con l'Africa Cuamm)

Un grande obiettivo raggiunto e un nuovo sogno da realizzare. Medici con l’Africa Cuamm ha concluso il programma “Prima le mamme e i bambini. 1.000 di questi giorni”, con 1.495.215 visite prenatali effettuate; 331.178 parti assistiti; 10.837 bambini malnutriti gravi curati, e si appresta a ripartire con “Persone e competenze”, perché da sempre la formazione delle risorse umane è una delle priorità dell’organizzazione che si spende per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane. Il nuovo programma, che interesserà 8 Paesi e 14 ospedali, si pone diversi obiettivi: 500mila parti assistiti, 16mila bambini malnutriti curati, 1.500 manager sanitari formati, 500 specializzandi italiani e africani, 100 ricerche operative da realizzare. Ne parliamo con il direttore di Medici con l’Africa Cuamm, don Dante Carraro.

Don Dante, dopo cinque anni si è concluso “Prima le mamme e i bambini. 1000 di questi giorni”. I risultati che avete raggiunto sono in linea con quanto avevate preventivato all’inizio?

Sì. Con il programma “Prima le mamme e i bambini” ci eravamo impegnati a garantire, in 10 ospedali degli 8 Paesi dove stiamo lavorando, un parto sicuro a 320mila mamme: questo obiettivo, nonostante il Covid che ha comportato una riduzione degli accessi in ospedale e ha bloccato i trasporti, è stato raggiunto arrivando a 331.178 parti assistiti, con altrettanti neonati accompagnati, curati, custoditi. Dietro ogni numero ci sono una mamma, un papà e un neonato. Siamo consapevoli di non aver risolto i problemi dell’Africa e di quella sub sahariana, in particolare, ma abbiamo comunque espresso una vicinanza concreta alle mamme e ai bambini. Oltre a questo, c’era l’impegno di raggiungere 10mila bambini malnutriti gravi, a rischio di morte a causa della malnutrizione grave: grazie al nostro intervento, insieme con i colleghi africani, siamo riusciti a salvare oltre 10mila bambini.

Ci parli del nuovo programma “Persone e competenze”.

La nuova sfida sarà sempre quinquennale e rivolta agli 8 Paesi dove siamo presenti: Etiopia, Sud Sudan, Repubblica Centrafricana, Uganda, Tanzania, Angola, Mozambico e Sierra Leone. Stavolta saranno coinvolti 14 ospedali. Il primo obiettivo è raggiungere 500mila parti assistiti e altrettanti neonati accompagnati e curati. La sfida è alta e impegnativa, ma sulla base delle esperienze fatte siamo fiduciosi. A ciò si aggiunge il target di 16mila bambini malnutriti che vogliamo aiutare.

Abbiamo chiamato il nuovo programma “Persone e competenze” perché il patrimonio più grande su cui dobbiamo puntare è il capitale umano.

Sulle competenze ci siamo impegnati a lavorare su 3 aspetti: formazione, training clinico per infermieri e ostetriche, manager sanitari. C’è un estremo bisogno di dare competenze manageriali, legate alla performance, alla valutazione e alla gestione delle risorse finanziarie, economiche e umane. In cinque anni l’impegno è formare 1.500 manager sanitari. Vogliamo anche favorire, in cinque anni, la formazione insieme di 500 specializzandi italiani e africani, con esperienze condivise in ospedali, con tutor italiani e africani. L’ultimo aspetto riguarda le ricerche perché bisogna investire molto nella capacità di studiare la realtà, capirla, approfondirla, aumentando le competenze. Andremo così a supportare anche lo sviluppo della capacità produttiva dell’Africa in termini sanitari, basti pensare che il 99% dei vaccini nel Continente vengono da fuori. Vogliamo sostenere i professionisti sanitari africani, per lo più giovani, a entrare in un circuito di collaborazione tra istituzioni africane, italiane ed europee. Allora, l’obiettivo è quello di raggiungere 100 ricerche pubblicate su riviste internazionali in cinque anni.

Avete festeggiato a Padova, con un anno di ritardo a causa del Covid, i 70 anni del Cuamm: quali sono le sfide attuali per “ripartire”?

La sfida che ci aspetta è continuare a sostenere i sistemi sanitari africani dove stiamo lavorando, che erano già fragili prima del Covid e che sono diventati ancora più fragili per la pandemia. Le disuguaglianze e le debolezze si sono amplificate: con il Covid tanti pazienti cronici come diabetici, tubercolotici o con Hiv non hanno avuto accesso ai servizi sanitari, tante mamme hanno partorito a casa con tutti i rischi conseguenti, non è stato possibile monitorare i bambini malnutriti. Per questo, oltre a sostenere i sistemi sanitari, per le patologie standard, i farmaci, il personale, le infrastrutture, la sfida adesso è quella della campagna vaccinale.

La copertura media vaccinale dell’Africa si attesta al 5%, con punte del 40-45% in Marocco a meno dell’1% in Sud Sudan.

Le dosi vaccinali sono ancora pochissime; durante il G20 c’è stato l’impegno della comunità internazionale, dell’Europa, dell’Italia, dei Paesi più industrializzati a fornire le dosi vaccinali ai Paesi poveri per arrivare alla fine dell’anno al 40% della copertura vaccinale a livello mondiale e al 70% a metà 2022. Sono target molto ambiziosi, specie per il Continente africano. Devono arrivare più dosi, evitando l’accaparramento da parte di alcuni Paesi e favorendo la produzione dei vaccini anche nel contesto africano. Occorre, poi, che questa dose vaccinale giunta nelle capitali possa diventare vaccinazione vera e propria, quindi servono un’efficiente distribuzione, con camion, pick-up, motorette, biciclette, barche, per portare il vaccino fino all’ultimo miglio del sistema sanitario. Ovviamente, serve mantenere la catena del freddo, attraverso frigoriferi e box, ma anche generatori e gasolio; e, ancora, siringhe, garze. Bisogna formare il personale sanitario che finora era abituato a vaccinare solo i bambini e responsabilizzare le comunità anche nelle zone rurali e periferiche sull’importanza del vaccino. Per i problemi con l’anagrafe serve sensibilizzare i capi villaggio per far sì che siano loro a monitorare chi ha ricevuto una o due dosi.

Si è conclusa a Glasgow la Cop26: quanto i cambiamenti climatici stanno impattando sull’ambiente e la salute della popolazione dei Paesi in cui operate come Cuamm?

Bisogna intervenire potentemente per rallentare il cambiamento climatico, che pesa e peserà molto nel Continente africano, basti pensare ai cicloni in Mozambico, alla carestia e alla siccità in Sud Sudan e nel Sud dell’Angola, alle grandi piogge che bloccano i trasporti.

La Cop26 ha proposto dei cambiamenti, ma è ancora troppo poco.