Appello del Papa per il Libano. Parroco maronita di Beirut: “Nella distruzione totale ci ha dato nuova speranza”

Ad un mese dalle devastanti esplosioni nel porto di Beirut, il quartiere dove si trova la chiesa maronita di S. Maroun-Bouchrieh, è ancora totalmente distrutto. Sono arrivate qui le parole di vicinanza e solidarietà pronunciate oggi all'udienza da Papa Francesco. La ricostruzione - racconta al Sir il parroco, padre Marwan Moawad - fatica a ripartire e alle promesse non sono seguite le azioni necessarie. Molte persone che hanno perso la casa, si rivolgono alla parrocchia per avere alimenti e piatti caldi. “L'appello del papa ci ha dato nuova speranza. Ci dice che il Santo Padre è al nostro fianco, non ci ha dimenticato, condivide con noi le nostre sofferenze e si preoccupa del nostro futuro”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Un appello arrivato proprio nel momento in cui in Libano si fa fatica a sperare. “Le parole pronunciate oggi all’udienza dal Santo Padre ci hanno dato nuova speranza. Ci dicono che il Papa è al nostro fianco, che non ci ha dimenticato, condivide con noi le nostre sofferenze e si preoccupa del nostro futuro”. Raggiunto telefonicamente dal Sir, è padre Marwan Moawad, parroco della chiesa maronita di S. Maroun-Bouchrieh, a parlare. La parrocchia si trova a soli 3 chilometri di distanza dalla zona del porto dove esattamente un mese fa, il 4 agosto, sono avvenute le due esplosioni. Una tragedia che è costata la vita a 190 persone. I feriti furono 6.500. L’onda d’urto qui è stata violentissima e il sacerdote è diventato famoso sui social perché le telecamere lo hanno ripreso durante le esplosioni mentre stava celebrando la messa. Ad un mese di distanza, “la situazione sul posto è ancora drammatica”, dice il parroco. “Attorno a noi è ancora distruzione totale e la ricostruzione non è a ripartita. Alle promesse non sono seguite le azioni necessarie. Ci sono ancora molte persone che avendo perso la casa, hanno bisogno di tutto. Per questo nella mia parrocchia ogni giorno provvediamo a distribuire alimenti e piatti caldi a chi non sa dove andare”.

Alle esplosioni, erano seguite proteste e manifestazioni di piazza e nei giorni scorsi il diplomatico Mustapha Adib, ambasciatore del Libano in Germania dal 2013, ha ricevuto il mandato (con il voto favorevole di 90 parlamentari su 120) di formare il nuovo governo. “Non è cambiando una sola persona che si può pensare di uscire dalla crisi in cui il Libano è sprofondato”, commenta subito padre Marwan Moawad. “Il Paese ha bisogno di riformare l’intero sistema politico ed economico se vuole costruirsi un futuro ed è quello che chiedeva la gente che è scesa in piazza”. Il parroco condivide la preoccupazione con cui la Chiesa cattolica maronita sta guardando al lento ma continuo esodo dei cristiani all’estero. “L’80% dei giovani della mia parrocchia vuole lasciare il paese ed emigrare e questo rischia di cambiare in profondità la conformazione demografica di questo paese”. Le parole del Santo Padre cadono dunque in questo contesto di vita messo duramente alla prova. Abbracciando oggi al termine dell’udienza la bandiera libanese, Francesco ha annunciato per il 4 settembre una Giornata di preghiera e di digiuno universale per il Libano e l’invio a Beirut del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, quale rappresentante del Santo Padre ed espressione della sua “vicinanza e solidarietà”. “Grazie Papa Francesco”, dice il parroco. “Noi cristiani del Medio Oriente abbiamo bisogno del suo supporto perché sappiamo che la sua voce è ascoltata dai responsabili politici”.

“C’è un evento interessante ed è l’azione che sta portando avanti il presidente francese Emmanuel Macron”. Michele Zanzucchi, giornalista e grande conoscitore del Libano dove ha vissuto, parte dalla visita di Macron a Beirut dove è tornato per la seconda volta dopo le esplosioni nel porto. Macron si è detto pronto a ospitare a metà ottobre a Parigi una conferenza internazionale per aiutare il Libano e “secondo quanto riporta oggi Le Figaro – sottolinea Zanzucchi – ha minacciato la classe politica libanese di embargo sulle loro proprietà e conti bancari all’estero. Si tratta di un’azione portata avanti con la Merkel e l’Unione Europea”. Il problema è che la classe politica attuale non vuole perdere i propri benefici e farà di tutto per mantenere i propri privilegi. Risulta pertanto sempre più chiaro che “l’unica via di uscita per il Libano oggi sono nuove elezioni per una Assemblea costituente”, incalza il giornalista.