Barbie autistica Mattel: l’inclusione resta fuori dalla scatola

La nuova Barbie autistica probabilmente nasce col desiderio di fare un passo avanti nella visibilità della disabilità, ma rischia di offrire un'immagine troppo rassicurante e semplificata. Mostra la fragilità senza il suo peso, propone un modello compatibile con il mercato. L’inclusione autentica, invece, richiede complessità, ascolto, partecipazione reale e spazi sociali che vadano oltre la rappresentazione simbolica

(Foto AI/SIR)

C’è qualcosa di profondamente emblematico nella nuova Barbie autistica della Mattel. Il marchio che per decenni ha codificato un unico ideale di perfezione ora prova a restituire un’immagine più ampia del mondo: carrozzina, protesi, apparecchi acustici, vitiligine, sindrome di Down, diabete, autismo. Certamente è un segnale culturale rilevante. Eppure, come accade ogni volta che la disabilità entra nel discorso pubblico, la questione è più delicata e profonda di quanto sembri. Perché la visibilità è un passo avanti, ma da sola non basta.

La Barbie autistica arriva sugli scaffali con cuffie antirumore, fidget spinner, tablet per la comunicazione aumentativa, vestiti morbidi per chi vive diversamente le sollecitazioni sensoriali. Molti osservatori hanno subito detto che “così finalmente le bambine autistiche possono vedersi rappresentate”. Offre un’immagine rassicurante, perfino tenera. In realtà non dovrebbero essere le bambine con disabilità a identificarsi nelle bambole: dovrebbero farlo gli altri. A cominciare dai bambini neurotipici, i compagni di classe o gli amici del parco, con un funzionamento neurologico considerato “standard” o “tipico”. Sono loro che hanno più bisogno di imparare a vedere, riconoscere, accogliere. L’inclusione non è un processo interiore della persona con disabilità: è una responsabilità della comunità che la circonda.

E poi c’è la questione ancora più profonda: sì, le bambole contano. Modificano l’immaginario, aprono conversazioni, normalizzano gli ausili. Ma l’inclusione vera non nasce da uno scaffale color pastello. Nasce dalle relazioni, dall’incontro reale, dalla condivisione degli spazi, dal tempo speso insieme. Una Barbie può predisporre uno sguardo; ma è un compagno che aspetta, un insegnante che capisce, una città che non mette barriere, una parrocchia che accoglie chi non rientra nei canoni, a trasformare davvero la vita. Le bambole rappresentano; le persone si incontrano. E solo l’incontro cambia davvero le cose.

Qui però si apre la zona d’ombra. La Barbie autistica – come la Barbie in carrozzina – mostra una disabilità bella, pettinata, composta, sempre sorridente. Una versione levigata, Instagram-friendly, addomesticata. Nessuna crisi sensoriale, nessuna fatica, nessun rumore interiore. Una fragilità che fa tenerezza ma che non disturba, non interroga, non crea inciampi e che rischia di proporre la traduzione estetica di una disabilità che, per essere mostrata, deve prima essere “ripulita” di ciò che nella vita reale è complesso, doloroso, scomodo. Una disabilità compatibile con il feed, non con il mondo.

Il rischio è evidente: se l’unica immagine diffusa è quella di un’autonomia impeccabile, un sorriso costante, un outfit perfetto, allora chi vive forme più complesse – nell’autismo, nella disabilità motoria, nelle patologie rare – rischia di scomparire di nuovo. O peggio: potrebbe essere percepito come “sbagliato”, perché non rientra nella cornice estetica che il marketing ha consacrato come inclusiva.

Ma anche dentro questa ambivalenza, una possibilità esiste. Una bambola così può essere un invito agli adulti: non fermatevi alla superficie. Usatela come occasione per parlare di ciò che la scatola non mostra. Raccontate ai bambini che l’autismo non è un accessorio, che la carrozzina non è un simbolo ma un modo di abitare il mondo, che la disabilità non coincide con un sorriso perfetto. Parlate delle differenze reali, delle fatiche, delle gioie, delle relazioni che possono nascere solo quando si incontra una persona vera, non la sua versione lucidata.

Perché in una società che misura tutto in base alla performance, l’inclusione non può essere un prodotto da fotografare. È una pratica relazionale, quotidiana, complessa. È lo sguardo che si allarga, lo spazio che si fa più ampio, il tempo che si dilata per accogliere chi ha un passo diverso. Barbie può fare da scintilla, da segnale, da inizio. Ma il cambiamento autentico nasce solo quando impariamo a riconoscerci gli uni negli altri. Nelle fragilità vere, non in quelle levigate da Instagram.