Amministrative 2025: il centro-sinistra vince a Genova e Ravenna, ballottaggi a Taranto e Matera

Il “campo largo” conquista due capoluoghi già al primo turno. Affluenza stabile al 56,29%. A Taranto e Matera sfide aperte tra due settimane, in coincidenza con i referendum su lavoro e cittadinanza

(Foto ANSA/SIR)

Il centro-sinistra in versione “campo largo” riconquista Genova e si conferma a Ravenna già al primo turno. È in vantaggio anche negli altri due capoluoghi di provincia in cui si è votato – Taranto e Matera – ma qui le geometrie delle alleanze sono risultate più articolate e si andrà al ballottaggio tra due settimane, in contemporanea con i cinque referendum su lavoro e cittadinanza.

Questa coincidenza ha reso particolarmente rilevante il dato sull’affluenza alle urne, che si è attestata al 56,29%, appena tre decimali in meno rispetto alla precedente tornata elettorale. Una tenuta quasi perfetta, nonostante il timore di un crollo della partecipazione in una competizione frammentata e localmente eterogenea. Si tratta di un test dalle dimensioni contenute, che non consente estrapolazioni meccaniche né sul quorum referendario né sulle dinamiche politiche nazionali. Resta però un segnale da osservare, come stanno già facendo i partiti.

Tra i oltre cento comuni al voto, i riflettori erano puntati sui capoluoghi, in particolare su Genova. Nella città della Lanterna è stata eletta sindaca Silvia Salis con il 51,48% dei consensi, contro il 44,20% del candidato del centro-destra Pietro Piciocchi. Genova, storicamente orientata a sinistra, aveva vissuto un’eccezione nelle ultime tornate con i due mandati di Marco Bucci, oggi presidente della Regione Liguria.

A Ravenna il nuovo sindaco è Alessandro Barattoni, eletto con il 58,15% dei voti. Il candidato del centro-destra, Nicola Grandi (sostenuto da Fratelli d’Italia e Forza Italia, mentre la Lega correva da sola), si è fermato al 25,05%.

A Taranto il ballottaggio sarà tra Pietro Bitetti, sostenuto da Pd, Alleanza Verdi e Sinistra, centristi e liste civiche (37,39%), e Francesco Tacente, sostenuto da civiche e centristi con il sostegno non ufficiale della Lega (26,14%). Luca Lazzaro, candidato di Fratelli d’Italia e Forza Italia, ha ottenuto il 19,4%, mentre Annagrazia Angolano, in corsa per il M5S, si è fermata al 10,91%.

A Matera si sfideranno al secondo turno Roberto Cifarelli, sostenuto dal centro-sinistra a trazione Pd (senza simbolo), che ha raccolto il 43,52%, e Antonio Nicoletti, sostenuto da Fratelli d’Italia e Forza Italia, con il 36,98%. Il sindaco uscente Domenico Bennardi (M5S) ha ottenuto l’8,33%, mentre Vincenzo Santochirico (Matera Progetto Comune) il 6,85%.