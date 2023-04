Cammino sinodale. Cfc: “Allarga lo spazio della tua tenda”

Si sono ritrovati a Roma gli operatori dei consultori familiari italiani per confrontarsi e attivare un processo di scambio e di crescita che guardi al futuro

(Foto: Maria Silvia Cabri)

“Allarga lo spazio della tua tenda” è il titolo del convegno sinodale della Confederazione italiana dei consultori familiari di ispirazione cristiana (Cfc), che si è tenuto a Roma il 15 e il 16 aprile 2023.

Il cammino sinodale della Chiesa italiana ha dato lo stimolo definitivo per realizzare un desiderio che c’era da anni e che la pandemia aveva costretto a procrastinare: ritrovarsi tra operatori dei consultori familiari italiani, non tanto per trattare un tema specifico ma per confrontarsi e attivare un processo di scambio e di crescita che guardi al futuro.

I consultori in questi quarant’anni anni si sono posti a fianco delle famiglie con l’attitudine del buon samaritano, aiutandole ad attraversare le numerose sfide che hanno contrassegnato l’attuale cambiamento d’epoca. Il convegno è stato l’occasione per riflettere, producendo testi che documentino in modo specifico dello stile operativo del territorio, con lo spirito cristiano che anima i consultori. L’inizio dei lavori è stato affidato alla presidente della Cfc, Livia Cadei, mentre la relazione d’apertura è stata di fr. Marco Vianelli, direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale della famiglia della Cei.