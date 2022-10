San Giuliano di Puglia 20 anni dopo. Morelli (comitato vittime): “Questi bambini non sono morti così, questi bambini li hanno uccisi”

Sono trascorsi venti anni dalla tragedia che sconvolse il Molise e l’Italia intera, quando durante il terremoto di magnitudo 6.0 delle 11,32 del 31 ottobre 2002, crollò una scuola di San Giuliano di Puglia e sotto le macerie morirono 27 bambini ed una maestra. “Sulla carta sembra essere stata fatta giustizia, con le condanne a 5 anni, 3 anni, ma la verità è che nessuno di questi signori ha fatto un minuto di carcere, o speso un centesimo per risarcire i nostri figli. Quindi voglio dire: qual è la giustizia?”

(Foto ANSA/SIR)

Sono trascorsi venti anni dalla tragedia che sconvolse il Molise e l’Italia intera, quando durante il terremoto di magnitudo 6.0 delle 11,32 del 31 ottobre 2002, crollò una scuola di San Giuliano di Puglia e sotto le macerie morirono 27 bambini ed una maestra. “Purtroppo sono il presidente del Comitato vittime di San Giuliano di Puglia”, sono queste le prime parole di Antonio Morelli, papà di Morena, una delle bambine che faceva parte della prima elementare della scuola Jovine, una delle bambine della classe 1996 cancellata dal paese. “Questi bambini non sono morti così, questi bambini li hanno uccisi. Questi bambini non sono morti perché c’è stato un terremoto, la magistratura ha accertato i veri responsabili condannando l’ex sindaco, i tecnici del comune ed i costruttori. La morte di quei bambini si poteva e si doveva evitare. Siamo sempre noi adulti a procurare drammi e dolore”. Parole che lasciano il segno e raccontano il dolore di un genitore che non nasconde i suoi sentimenti,

“mia figlia non poteva e non doveva morire a 6 anni.