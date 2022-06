Draghi alle Camere: “Il governo italiano, insieme ai suoi partner, intende continuare a sostenere l’Ucraina”

Nelle comunicazioni alle Camere in vista del Consiglio europeo, Mario Draghi ha ribadito che “la strategia dell'Italia in accordo con l'Ue e con gli Alleati del G7 si muove su due fronti: imponiamo sanzioni alla Russia perché Mosca cessi le ostilità e accetti di sedersi al tavolo dei negoziati”. Rivolgendosi prima ai senatori e poi ai deputati, il presidente del Consiglio ha sostenuto ancora una volta che “la sottomissione violenta e la repressione di un popolo per mano di un esercito non portano alla pace ma al prolungamento del conflitto” e il governo italiano insieme ai suoi partner “intende continuare a sostenere l'Ucraina così come questo Parlamento ci ha dato mandato di fare”

(Foto ANSA/SIR)

“Le sanzioni funzionano, ma lo voglio sottolineare ancora una volta: i nostri canali di dialogo rimangono aperti. Non smetteremo di sostenere la diplomazia e cercare la pace, una pace nei termini che sceglierà l’Ucraina”, perché “solo una pace concordata e non subìta può essere duratura”.

Nelle comunicazioni alle Camere in vista del Consiglio europeo, Mario Draghi ha ribadito che “la strategia dell’Italia in accordo con l’Ue e con gli Alleati del G7 si muove su due fronti: imponiamo sanzioni alla Russia perché Mosca cessi le ostilità e accetti di sedersi al tavolo dei negoziati”. Rivolgendosi prima ai senatori e poi ai deputati, il presidente del Consiglio ha sostenuto ancora una volta che “la sottomissione violenta e la repressione di un popolo per mano di un esercito non portano alla pace ma al prolungamento del conflitto” e il governo italiano insieme ai suoi partner “intende continuare a sostenere l’Ucraina così come questo Parlamento ci ha dato mandato di fare”. Il riferimento è in particolare al decreto legge del 25 febbraio (Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina) esplicitamente richiamato alla risoluzione dei partiti di maggioranza, il cui testo – peraltro – è stato il frutto di una faticosa mediazione. In esso si impegna il Governo a “esigere, insieme ai partner europei, dalle autorità russe l’immediata cessazione delle operazioni belliche e il ritiro di tutte le forze militari che illegittimamente occupano il suolo ucraino, con iniziative multilaterali o bilaterali utili a una de-escalation militare che realizzi un cambio di fase nel conflitto, aumentando in parallelo gli sforzi diplomatici intesi a trovare una soluzione pacifica basata sul rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina e dei principi del diritto internazionale”. Allo stesso tempo l’esecutivo dovrà “continuare a garantire secondo quanto previsto dal decreto legge 14/2022 il necessario e ampio coinvolgimento delle Camere, con le modalità ivi previste, in occasione dei più rilevanti summit internazionali riguardanti la guerra in Ucraina e le misure di sostegno alle istituzioni ucraine, ivi comprese le cessioni di forniture militari”.

Nei suoi interventi Draghi ha ringraziato tutti coloro che si sono adoperati per l’accoglienza dei profughi e ha messo in evidenza come tra le conseguenze più gravi della guerra ci sia anche quella di “una crisi umanitaria di dimensioni straordinarie” perché “le forniture di grano sono a rischio nei Paesi più poveri del mondo”.