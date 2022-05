Ludopatia: In Italia resta un fenomeno diffuso, anche grazie a una normativa incerta. La parola agli esperti

L’Unione cattolica della stampa italiana (Ucsi), ha dedicato alla ludopatia un corso per i giornalisti, dal titolo “Le parole del gioco: strumenti per comunicare il gioco ed elementi deontologici”. Su sale scommesse, slot machine e giochi virtuali negli ultimi anni in Italia c’è stata una pioggia di provvedimenti, dello Stato, delle Regioni, dei Comuni. Il risultato rende lo scenario normativo un grande patchwork

(Foto ANSA/SIR)

Non solo gratta e vinci. C’è il caro vecchio lotto e tutto il mondo costellato da sale slot e sfide on line. Dal gioco, lo Stato incassa 11,4 miliardi di euro, pari al 2,5 per cento dell’erario. Numeri impressionanti? A fare impressione dovrebbe essere la mole di regole che si sono sommate negli anni e il buco nero del gioco illegale.

L’Unione cattolica della stampa italiana (Ucsi), ha dedicato al tema un corso per i giornalisti, dal titolo “Le parole del gioco: strumenti per comunicare il gioco ed elementi deontologici”. Su sale scommesse, slot machine e giochi virtuali negli ultimi anni in Italia c’è stata una pioggia di provvedimenti, dello Stato, delle Regioni, dei Comuni. Il risultato rende lo scenario normativo un grande patchwork.

“Da liberale dico sempre che è meglio la regolazione”, commenta Alfonso Celotto, docente di diritto costituzionale dell’Università degli Studi Roma Tre, fra i relatori dell’incontro. Ma, spiega, “da venti anni ci stiamo portando avanti una normativa incerta, regolata su troppi livelli. Il gioco è competenza statale per quanto riguarda l’ordine pubblico e il gettito fiscale. Al tempo stesso è competenza regionale tutelare la salute ed è competenza comunale stabilire orari e distanze dalle scuole o dagli edifici di culto. Proprio sugli orari, i comuni hanno fatto varie norme, senza però un orientamento certo che hanno prodotto un quadro molto confuso”.

L’ipotesi di proibire il gioco, secondo Celotto, o di renderlo addirittura incostituzionale, non sta in piedi. “Non è vietando i fenomeni che si eliminano”. Anzi, tutt’altro. Se lo Stato rende illegale il gratta e vinci, getta nelle braccia della criminalità organizzata le persone più fragili e chi in quel tagliando punta tutto, anche la vita. Cosa servirebbe quindi? “Serietà nella regolazione – suggerisce – che oggi è troppo spesso frettolosa e pressapochista per cui ci troviamo in enormi paludi normative. Questo modello di regolazione senza unitarietà e certezza porta a molta confusione”.

Anche dal punto di vista finanziario, non conviene che lo Stato si allontani dal tenere gli occhi puntati. I dati sul gioco vietato rappresentano un’incognita, non si conosce infatti il reale volume economico che gira attorno. Di sicuro sono note le conseguenze dell’illegalità: si va dalla minore protezione del giocatore alla mancata raccolta delle imposte, dalla crescita degli interessi delle organizzazioni criminali al riciclaggio di denaro sporco fino al danno degli operatori economici che seguono le regole delle concessioni.

“La letteratura scientifica è d’accordo nel dire che dove si è aumentata la percentuale di gioco legale si è ridotta la quota dell’illegale. Se fosse vietato il gioco legale ci sarebbe un travaso nell’illegale”, ricorda Raffele Oriani, ordinario di Finanza aziendale della Università Luiss. Secondo un report del 2021, curato dalla Business school della Luiss e dall’Ipsos, il fenomeno in Italia è ampiamente diffuso, tanto è vero che il 67% della popolazione dichiara di aver giocato nei dodici mesi precedenti, il 9,5% ha giocato su canali non legali, spesso senza saperlo, e il 40% è consapevole delle conseguenze ma continua a giocare in modo illegale. “La spesa del gioco varia al variare del reddito, l’elasticità è positiva ed è pari allo 0,42”, aggiunge Oriani. Questo significa che se una persona guadagna 2000 euro e gioca cento euro al mese, se dimezza l’entrata, non dimezzerà automaticamente la somma da giocare ma la porterà a 80. In sostanza, si tratta di un bel rischio per migliaia di famiglie e persone sole.