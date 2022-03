Draghi e il successo di Green pass e vaccini: “L’obiettivo del Governo era la riconquista della nostra socialità”

“Voglio ringraziare gli italiani per l'altruismo, per la pazienza dimostrata in questi anni. Noi siamo spesso percepiti come dotati di scarso senso civico invece in questa pandemia siamo stati bravissimi, occorre andarne fieri”, a partire dalla scelta massiccia per le vaccinazioni, grazie alle quali “sono stati evitati quasi 80 mila decessi in più nel solo 2021”. Le parole di Mario Draghi al termine del Consiglio dei ministri che ha confermato ufficialmente l'imminente fine dello stato di emergenza da Covid (scadrà il 31 marzo) e ha varato le regole conseguenti, esprimono un riconoscimento che il Paese deve a se stesso, anche se purtroppo in questo momento non ci può essere spazio per i festeggiamenti.

(Foto ANSA/SIR)

Non solo perché il percorso di uscita dall'emergenza sanitaria dev'essere monitorato con accortezza alla luce dell'andamento dei contagi, ma soprattutto perché la tragedia dell'Ucraina pesa sulle menti e sui cuori, così come sulle decisioni della politica, in modo drammatico e ineludibile. Da un'emergenza a un'altra, e non avrebbe senso fare paragoni tre le due.

Eppure è giusto sottolineare questo passaggio interno così atteso e desiderato. “L’obiettivo del governo – ha ricordato Draghi – era il ritorno alla normalità, la riconquista della nostra socialità” ed “è uno stato a cui siamo arrivati”. Il Consiglio dei ministri, infatti, ha dato il via libera a “provvedimenti importanti che eliminano quasi tutte le restrizioni che hanno limitato i nostri comportamenti”. Restrizioni che però sono state preziose. Il premier ha rivendicato con forza il “grande successo” del Green Pass che ha consentito la ripartenza e un’eccezionale crescita economica. E comunque, ha tenuto a sottolineare Draghi, “osserviamo con grande attenzione l’andamento della curva epidemica e siamo pronti ad adattare il nostro apparato alla sua evoluzione”, al limite anche in senso espansivo se ci fossero le condizioni.