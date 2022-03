Ucraina-Italia, le nostre città si mobilitano per accogliere i rifugiati

Siamo andati a vedere cosa accade in queste ore a Legnano, Comune di 60mila abitanti del Milanese. Perché l'accoglienza, giusta e doverosa, soprattutto di donne e bambini, va preparata sotto il profilo logistico, organizzativo, burocratico. Senza trascurare esigenze di carattere sanitario, psicologico, scolastico... In un video del sindaco Radice le iniziative in cantiere per rispondere all'emergenza

(Foto ANSA/SIR)