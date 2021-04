Venerdì Santo: la croce, testimonianza di un malato e guarito dal Covid-19

Mentre ero in terapia intensiva mi è venuto nel cuore un desiderio: realizzare il disegno di un Cristo compagno dei malati di Covid in terapia intensiva. La testimonianza di Adriano, ammalatosi di Covid-19 e guarito con l'idea nel cuore di fare, per se e per la sua famiglia, memoria grata della vicinanza della Chiesa in questo momento

In questo periodo di croce per questa malattia ho sicuramente sofferto molto meno di tante persone sante che abbiamo avuto modo di conoscere. Tuttavia in questa esperienza ho ricevuto e sto ricevendo una marea di grazie da Dio, alcune delle quali già da sole valgono 100 volte le difficoltà che ho vissuto in questi giorni e non esiterei a passare di nuovo quello che ho passato conoscendo i frutti che porterebbe.

Ho sperimentato nel mio piccolo il frutto portato dal chicco di grano che muore.

L’amore di Dio si è manifestato in tante cose piccole e grandi sia qui in ospedale sia a casa nei confronti della mia famiglia rimasta isolata e in evidenti difficoltà logistiche. Il Signore mi ha donato una lucidità fuori dall’ordinario e molti momenti privilegiati per meditare e “gustare interiormente” le cose della mia vita e restituire loro il giusto valore. Mentre ero in terapia intensiva mi è venuto nel cuore un desiderio:

realizzare il disegno di un Cristo compagno dei malati di Covid in terapia intensiva.

Ho cercato di pensare a qualcuno che potesse farlo, alla fine ho accennato la cosa a Giuseppe, che sapevo essere bravo a disegnare. Anche lui avuto da poco il Covid ma per fortuna è riuscito a rimanere a casa e a curarsi lì. Anche lui ha avuto tutta la famiglia positiva ma grazie a Dio anche loro senza grossi problemi.

Gli ho proposto la cosa e l’ha accettata con entusiasmo dicendomi che anche nel suo cuore era forte desiderio di ringraziare Gesù per averlo custodito in questo periodo di malattia.

Quella sera stessa, dopo che le bambine e la moglie erano a dormire, si è messo a disegnare. Lo ho seguito passo passo, in modo che il disegno da realizzare, sempre seguendo la sua ispirazione, fosse quello che avevo in mente. In questo viaggio, la Chiesa ci ha sostenuto e supportato enormemente. Per questo ringrazio te e i catechisti che ci avete seguito e sostenuto come pastori, accompagnandoci ogni giorno con le vostre preghiere.