Una storia da tramandare e un futuro da costruire

Abbiamo visto file di donne – alcune con neonati e figli piccoli – che hanno fatto la fila alla Caritas per un pasto. Molte avevano perso il lavoro anche occupate nei settori assistenziali più colpiti e in generale meno pagati (assistenza all’infanzia, commercio, turismo…). La manodopera retribuita – asili, scuole, babysitter – è stata sostituita da casalinghe che non pesano sui bilanci. Hanno gravato su donne già stanche del doppio lavoro: la presenza dei figli ‘liberi’ dalla scuola, il maggior carico di lavoro domestico, la chiusura dei centri diurni per persone non autosufficienti, la mancanza di computer o l’incapacità di usarlo. Hanno dovuto fare da docenti, colf, badanti, cuoche, segretarie, animatrici (non in villaggi turistici ma dentro appartamenti persino di 50 mq). Si è inoltre accentuato il divario tra mogli e mariti a vantaggio di questi ultimi, quanto a tempo libero e tempo per i lavori domestici e la cura. Le donne vi dedicano in media 4,1 ore al giorno, gli uomini 1,7. Scontato che le inchieste denuncino il peggioramento della vita quotidiana, in misura del 52,5% contro il 45,2% dei maschi. Manifestano anche una più accentuata valutazione critica dell’operato del governo, tutti segnali da collegare alla rinuncia o al ritardo della maternità, con conseguenze sul tasso di natalità della nazione.

La continua e obbligata convivenza domestica ha accentuato lo scontento nella vita di coppia e i mugugni, soffocati dal turbinio della vita, sono venuti a galla ed esplosi in conflitti violenti. Anche i più ostinati maschilisti si sono vergognati di fronte all’aumento dei femminicidi (boom di chiamate al 1522, numero di femminicidi pari al 50% del totale di omicidi in periodo di lockdown, di cui 90% in ambito affettivo familiare).

L’8 marzo invita a guardare al futuro, ma senza trascurare di trasmettere alle ragazze la memoria delle conquiste raggiunte: sino al 1946 non si poteva votare, sino al 1963 non si poteva essere magistrato, sino al 1975 si aveva un capofamiglia cui obbedire e al seguito del quale trasferirsi, sino al 1981 c’erano attenuanti per chi uccideva una donna, sino al 1996 lo stupro non offendeva la persona della donna ma solo la morale, sino al 2021 nella chiesa cattolica non si poteva essere accoliti né lettori. Niente può essere dato per scontato e bisogna difendere i diritti acquisiti per non rischiare regressi che vanificherebbero i traguardi raggiunti.

Non basta però ricordare. C’è ancora da spendersi per raggiungere nuovi obiettivi soprattutto sul piano della cultura della reciprocità, ma anche su giuridico strutturale: migliore ed equo salario, tempi di lavoro più conciliabili con la famiglia, tassazione equa in considerazione dei carichi familiari, ambienti lavorativi meno ostili e gerarchici, giusti riconoscimenti per la professionalità e la correttezza. Ultimamente torna alla ribalta anche la questione del cognome di famiglia, che è ancora quello del marito, imposto per legge e tradizione ai figli e che resta tale anche quando lui abbandona il campo e la moglie cresce i figli da sola chiamandoli col cognome dell’uomo che l’ha ferita. La Corte Costituzionale ha sollevato (11.02.2021) problemi di legittimità di fronte a se stessa, denunciando “una concezione patriarcale della famiglia e una tramontata potestà maritale non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna”.