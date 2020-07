Cavalcare il disagio è facile, ma il Paese non ha bisogno di anti-politica

Quando si mettono da parte non le idee (ci mancherebbe) ma le ideologie, sulla concretezza dei problemi è possibile trovare punti di convergenza nell'interesse di tutti. Dei segnali positivi ci sono stati, ma ci sono da registrare i segnali negativi di un ritorno delle parole d'ordine ideologiche del populismo, a cominciare dai due temi-chiave dell'immigrazione e dell'Europa. E questo può avvenire, nonostante le prove disastrose fornite di fronte alla pandemia dai leader populisti a livello internazionale, proprio perché almeno in casa nostra il pericolo del contagio si è fortemente ridimensionato e invece si fa sentire in tutta la sua durezza il disagio economico-sociale

(Foto: Presidenza del Consiglio dei ministri)

La situazione politica offre molti e gravi motivi di preoccupazione, ma per non indulgere a una narrazione catastrofista – in cui l’unico tema di dibattito sembra essere quello della tenuta del governo – bisogna pur mettere in evidenza i segnali positivi. E’ arrivato finalmente, da parte del premier Conte, l’invito rivolto alle opposizioni per un incontro sui temi cruciali della ripresa del Paese. Annunciato al termine degli Stati Generali, è rimasto nel cassetto per qualche giorno. Non è il momento di facili illusioni, alla vigilia di una nuova manifestazione di piazza del centro-destra. Ma intanto il segnale c’è stato. Così pure, uscendo dal perimetro dei soggetti politici in senso stretto, il richiamo del presidente di Confindustria alla necessità di un confronto con Governo e sindacati – dopo gli esordi molto “militanti” del neo-leader degli imprenditori – si colloca su una linea di ragionevole approccio dialogico ai problemi. Ma il segnale più rilevante arriva dal Parlamento, con l’avvio del dibattito in Aula (dopo l’approvazione in commissione) del ddl Del Rio-Lepri, il disegno di legge delega relativo all’assegno unico per i figli. Un provvedimento che di fatto ha anticipato uno degli aspetti fondamentali del Family Act recentemente varato dal Governo e che prosegue il suo percorso parlamentare in un clima sostanzialmente collaborativo tra le forze politiche di maggioranza e opposizione. E’ la dimostrazione che quando si mettono da parte non le idee (ci mancherebbe) ma le ideologie, sulla concretezza dei problemi è possibile trovare punti di convergenza nell’interesse di tutti. Bisogna far presto. E che il tema del sostegno alle famiglie e alla natalità debba essere in cima alle priorità del Paese lo testimoniano ancora una volta i dati del Rapporto annuale dell’Istat, con indicazioni impressionanti sulle conseguenze del Covid anche a livello demografico.

Allo stesso tempo, ci sono da registrare i segnali negativi di un ritorno delle parole d’ordine ideologiche del populismo, a cominciare dai due temi-chiave dell’immigrazione e dell’Europa. E questo può avvenire, nonostante le prove disastrose fornite di fronte alla pandemia dai leader populisti a livello internazionale, proprio perché almeno in casa nostra il pericolo del contagio si è fortemente ridimensionato e invece si fa sentire in tutta la sua durezza il disagio economico-sociale, con la disoccupazione in primo piano, come l’Istat sottolinea. Cavalcare questo disagio è drammaticamente facile, ma

il Paese non ha bisogno di anti-politica, quanto di buona politica.