L’Europa chiamata (ancora una volta) a diventare adulta

La tragica guerra in Ucraina appare come l'ennesima sfida all'integrazione comunitaria. Vari ostacoli si frappongono sul cammino dell'Ue e richiedono risposte lungimiranti, capaci di tradurre nell'oggi il Dna europeo: pace, democrazia, libertà, diritti, sviluppo. Occorre, come affermava David Sassoli, un'"Europa faro"

Praga: Consiglio europeo (Foto: SIR/European Council)