San Luigi Gonzaga: la santità che nasce dal coraggio di andare controcorrente.

Domani, 21 giugno, la Chiesa ricorda san Luigi Gonzaga, giovane nobile che rinunciò a titoli e privilegi per seguire Cristo. Dalla preghiera all’eroica carità verso gli appestati, offrì la vita per gli ultimi, morendo a soli 23 anni

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“Eroico apostolo della carità, ottienici il dono della divina misericordia, che smuova i cuori induriti dall’egoismo e tenga desto in ciascuno l’anelito verso la santità. Fa’ che anche l’odierna generazione abbia il coraggio di andare contro corrente, quando si tratta di spendere la vita, per costruire il Regno di Cristo. Sappia anch’essa condividere la tua stessa passione per l’uomo, riconoscendo in lui, chiunque egli sia, la divina presenza di Cristo”. Così Giovanni Paolo II durante la visita al Santuario di Castiglione delle Stiviere, 22 giugno 1991, si rivolgeva a San Luigi Gonzaga che proprio qui era nato nel 1568.

Una nascita “nobile” quella di Gonzaga destinato a ereditare il marchesato di Castiglione delle Stiviere come desiderava il padre, il marchese Ferrante convinto di sapere quale fosse il futuro del figlio: un giovane cresciuto tra polvere da sparo, corazze lucenti e disciplina militare. È così che immagina di formarlo, temprandolo come un piccolo soldato destinato un giorno a comandare. La mamma, Marta, gli trasmette, senza clamore, un’altra eredità: quella della preghiera, della fiducia in Dio, della capacità di ascoltare la voce interiore che un giorno lo porterà lontano dalle ambizioni di famiglia. Una paroabola sorprendente quella del primogenito dei Gonzaga che seppe trasformare un’esistenza segnata da armi, corti e privilegi in un cammino radicale verso Dio. Luigi racconterà più tardi che la sua chiamata interiore era nata quando era ancora un bambino. Mentre a cinque anni si divertiva a imitare i soldati, già a sette sentiva il bisogno di inginocchiarsi più volte al giorno per recitare i salmi penitenziali. A dieci anni, poi, compì un gesto decisivo: si affidò per sempre alla Vergine, così come lei si era affidata a Dio. A dodici anni arrivò per lui un momento attesissimo: la Prima Comunione, ricevuta dalle mani di san Carlo Borromeo durante una visita pastorale. Poco dopo confidò alla madre il desiderio di consacrarsi totalmente al Signore, ma il padre si oppose con tutte le sue forze. Anche i parenti lo deridevano, e lui rispondeva con fermezza: “Cerco la salvezza, cercatela anche voi!”.

Per distoglierlo da quella scelta, Ferrante lo mandò nelle corti italiane, sperando che il fascino del mondo e magari un innamoramento gli facessero cambiare idea. L’effetto fu l’opposto: quelle esperienze resero Luigi ancora più deciso a entrare nella Compagnia di Gesù. Rispondendo al padre che lo voleva vescovo disse: “Se volessi degli onori, mi terrei il marchesato, non lascerei certamente il certo per l’incerto”.

Così, nel 1585, firmò la rinuncia a titoli ed eredità in favore del fratello Rodolfo e partì per Roma. Aveva soltanto diciassette anni, ma una volontà già limpida e incrollabile. La rinuncia alla primogenitura fu un terremoto. Il popolo diceva: “Non eravamo degni d’averlo per padrone… egli è un santo e Dio ce lo ha tolto”. Luigi, invece, era sereno. E a chi criticava la sua scelta rispondeva: “Non si può servire a due padroni”. Nella Compagnia di Gesù, visse il motto “come gli altri”, rifiutando privilegi e penitenze eccessive. Confidava: “Veramente io non so che fare. Il padre rettore mi proibisce di fare orazione mentre cerco di distraèr la mente da Dio… vi trovo quiete e riposo e non pena”. La sua vita spirituale era così intensa da diventare quasi naturale. Gli anni romani furono segnati da studi, predicazione e interventi per salvare la famiglia dagli scandali del fratello Rodolfo. Ma il momento decisivo arrivò con la peste del 1590-91. Luigi si dedicò agli appestati, chiedendo elemosine ai nobili “con la tonaca rattoppata e la bisaccia sulle spalle”. Un giorno trovò un moribondo per strada, lo caricò sulle spalle e lo portò all’ospedale: fu probabilmente allora che contrasse il contagio. La sua ultima lettera alla madre è un testamento spirituale: “La carità consiste nel rallegrarsi con quelli che sono nella gioia e nel piangere con quelli che sono nel pianto guardati dall’offendere l’infinita bontà divina, piangendo come morto chi vive al cospetto di Dio”. Morì il 21 giugno 1591, a 23 anni, “invocando il nome di Gesù”. Canonizzato nel 1726, san Luigi Gonzaga rimane il simbolo di una santità giovane, radicale, luminosa. Un santo che seppe dire no al potere per dire sì a Dio.