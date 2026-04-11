Leone XIV al rosario per la pace in San Pietro: “Basta con la guerra, è il tempo del dialogo”

Il Papa presiede in San Pietro la preghiera del rosario per la pace, pochi giorni dopo aver definito "inaccettabile" la minaccia militare contro l'Iran. L'appello ai governanti: "Fermatevi, sedete ai tavoli della mediazione". La riflessione intreccia il magistero di Giovanni Paolo II e Francesco con un'invocazione alla pazienza quotidiana della costruzione della pace

(Foto AFP/SIR)

Prima di entrare nella basilica di San Pietro per presiedere la preghiera del rosario per la pace, Leone XIV si è fermato sul sagrato, davanti a una folla che non lo attendeva. “Vogliamo dire a tutto il mondo che è possibile costruire una pace nuova, con tutti i popoli di tutte le religioni, di tutte le razze, uniti come fratelli e sorelle in un mondo di pace”, ha detto il Papa. Poi ha benedetto i presenti e si è avviato verso l’altare. È il tratto di un pontificato che sceglie di parlare prima ai volti e poi ai microfoni: la preghiera comincia fuori, tra la gente, prima di trovare forma nel rito.

La veglia arriva a pochi giorni dalla presa di posizione che ha segnato la settimana. Martedì 7 aprile, all’uscita dalle Ville pontificie di Castel Gandolfo, fermandosi con alcuni giornalisti, Leone XIV aveva definito “inaccettabile” la minaccia lanciata dal presidente americano Trump contro l’Iran. “Qui ci sono certamente questioni di diritto internazionale, ma c’è molto di più: c’è una questione morale per il bene del popolo”, aveva detto, chiedendo di pensare “a tanti innocenti, tanti bambini, tanti anziani totalmente innocenti che sarebbero anche loro vittime di questa escalation”. Parole che hanno dato alla veglia di stasera una densità diversa: non un rito programmato, ma una risposta maturata dentro una settimana di tensione crescente.

La preghiera come impegno, non come rifugio

All’interno della basilica il registro è cambiato, ma non la direzione. Leone XIV ha messo a fuoco subito il punto decisivo: “La preghiera non è rifugio per sottrarci alle nostre responsabilità, non è anestetico per evitare il dolore che tanta ingiustizia scatena”. È piuttosto, ha aggiunto, “la più gratuita, universale e dirompente risposta alla morte”. Non un invito alla consolazione, dunque, ma a quella forma di lucidità che nasce quando ci si riconosce disarmati e tuttavia responsabili. Il passaggio più diretto è stato rivolto ai capi di Stato e di governo: “Fermatevi! È il tempo della pace! Sedete ai tavoli del dialogo e della mediazione, non ai tavoli dove si pianifica il riarmo e si deliberano azioni di morte”. Ma la riflessione non si è limitata alla politica internazionale: ha cercato la radice spirituale della violenza nell’idolatria del potere e del denaro. “Viene trascinato nei discorsi di morte persino il Nome santo di Dio”, ha osservato il Papa, descrivendo un mondo in cui “la realtà si popola di nemici” e le minacce sostituiscono le chiamate all’incontro. “Basta con l’idolatria di sé stessi e del denaro! Basta con l’esibizione della forza! Basta con la guerra!”.

Un secolo di appelli dei Papi contro la guerra 1917 – Benedetto XV

Nel pieno della Prima guerra mondiale, Benedetto XV rivolse ai capi dei popoli belligeranti una Nota per fermare quella che definì una “inutile strage”, indicando la via del negoziato e di una pace fondata sul diritto. 1963 – Giovanni XXIII

Con l’enciclica Pacem in terris, pubblicata nel contesto segnato dalla crisi dei missili di Cuba, Giovanni XXIII indicò la pace come compito fondato sulla giustizia, sui diritti umani e sulla responsabilità della comunità internazionale. 1965 – Paolo VI

Nel discorso all’Organizzazione delle Nazioni Unite, Paolo VI affidò alla diplomazia internazionale una formula rimasta centrale nel magistero contemporaneo: “Mai più la guerra, mai più la guerra”. 2003 – Giovanni Paolo II

Durante la crisi irachena, san Giovanni Paolo II ribadì con forza il rifiuto della guerra preventiva, affermando che “La guerra non è mai una fatalità; essa è sempre una sconfitta dell’umanità”.

Giovanni Paolo II, Francesco e la tradizione della pace

Leone XIV ha intrecciato la propria parola con quella di chi lo ha preceduto. Ha fatto proprio l’appello di san Giovanni Paolo II pronunciato nel 2003 durante la crisi irachena e ha richiamato il magistero di Papa Francesco, citando Fratelli tutti: la distinzione tra “architettura” e “artigianato” della pace, dove le istituzioni hanno il loro compito ma ogni persona ha il proprio posto “nel mosaico della pace”. È un tratto che sembra segnare questo pontificato: non inaugurare discorsi, ma abitare una tradizione e restituirle voce dentro le ferite del presente. Chi si aspettava parole nuove ha trovato parole antiche rese urgenti dal contesto: è forse la forma più esigente di magistero, quella che rinuncia all’originalità per scegliere la fedeltà.

La pace come tessitura quotidiana

L’immagine più densa della serata è stata forse la più semplice. “La pace si fa spazio così, parola dopo parola, gesto dopo gesto, come una roccia si scava goccia dopo goccia, come al telaio la tessitura avanza movimento dopo movimento”. Un linguaggio che rifiuta l’accelerazione e restituisce alla pace la dimensione che il mondo le nega: quella del tempo lungo, dell’ostinazione silenziosa, della ripetizione che non è inerzia ma scelta. Il Papa ha chiesto di “non farci travolgere dall’accelerazione di un mondo che non sa cosa rincorre” e di tornare “a servire il ritmo della vita”. Il rosario, in questo senso, non è stato solo una preghiera ma un metodo. La veglia si è chiusa con una supplica a Cristo risorto, invocando lo Spirito “che rende fratelli e sorelle gli avversari e i nemici”. Resta da capire se questa pazienza saprà reggere il confronto con un mondo che sembra aver perso persino la grammatica del dialogo. Ma è esattamente lì, in quella sproporzione, che la preghiera mostra di essere qualcosa di più di un rito.