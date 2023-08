Azione cattolica. Convegno presidenze diocesane: “Un Vangelo che serve il Paese e la Chiesa, con profezia e sorriso”

750 responsabili di Ac stanno arrivando da tutta Italia a Castelgandolfo per l'appuntamento delle presidenze diocesane dal 24 al 27 agosto. Tema: “La Chiesa che sogniamo. Un cantiere sinodale per un’estate eccezionale”. Il segretario generale, Michele Tridente, illustra obiettivi e programma. Con il card. Zuppi e mons. Baturi partecipano ai lavori 30 vescovi. Apre le giornate di dialogo, spiritualità e formazione il presidente nazionale Giuseppe Notarstefano

“L’incontro nazionale delle presidenze diocesane sarà un appuntamento in cui l’associazione, pienamente sintonizzata nel cammino sinodale della Chiesa italiana, vuole riflettere sui cambiamenti ecclesiali e sociali che stanno caratterizzando il nostro tempo”. A tema, inoltre, “il modo in cui come laici di Ac possiamo dare gambe a quel ‘sogno’ di una Chiesa sinodale, popolare e missionaria, a cui tanto ci sprona Papa Francesco”. Michele Tridente è segretario generale dell’Azione cattolica italiana. Al Sir presenta così l’appuntamento che riunirà, dal 24 al 27 agosto alla Mariapoli di Castelgandolfo (Roma), 750 responsabili diocesani di Ac. Titolo dell’incontro: “La Chiesa che sogniamo. Un cantiere sinodale per un’estate eccezionale”.

Verso l’assemblea nazionale. “Vogliamo compiere questo percorso assieme ai nostri pastori: per questo – sottolinea Tridente – siamo molto felici della presenza di più di 30 vescovi, a partire dal presidente della Cei, card. Zuppi, e dal segretario generale, mons. Baturi. Con loro vivremo dei ‘cantieri sinodali’ in cui ripensare insieme la vita ecclesiale delle nostre diocesi, consci delle tante peculiarità che caratterizzano ciascuna diocesi italiana”. Il segretario generale dell’associazione si sofferma poi sul fatto che l’Ac vivrà, nel 2024, l’assemblea triennale di rinnovo delle cariche, impegno che già da ottobre impegnerà tutta l’associazione, con i suoi 200mila soci, nelle assemblee territoriali di base (parrocchie, diocesi). “L’appuntamento di Castelgandolfo aprirà infatti idealmente il cammino assembleare” che “vedrà l’associazione impegnata a partire dall’autunno in un vasto esercizio di discernimento che ha l’ambizione di coinvolgere, non solo i responsabili, ma tutti gli aderenti e tutte le realtà ecclesiali e sociali con cui quotidianamente l’Ac cammina sul territorio”. E aggiunge: “Dopo la fatica della pandemia, stiamo vivendo un tempo di grande fermento: lo testimonia la ripresa di attività e il buon ‘rimbalzo’ nelle adesioni che l’Ac ha sperimentato in questi anni post-pandemici”.

Sinodo e parrocchia al centro dell’attenzione. Nella presentazione del convegno delle presidenze diocesane si sottolinea “l’occasione per provare a immaginare, con le parole e i gesti dell’oggi, un Vangelo che serve il Paese e la Chiesa con profezia e sorriso. Lo faremo da laici cristiani che ancora oggi scelgono la parrocchia come luogo privilegiato dell’impegno ecclesiale”. Il programma prevede nel pomeriggio di giovedì 24 agosto un saluto introduttivo del presidente nazionale dell’Ac, Giuseppe Notarstefano. Seguirà “Una vita di Grazie”, walkabout con Enrico Zarpellon. A chiudere, in serata lo spettacolo “Cammelli a Barbiana”, dedicato all’opera e alla figura di don Lorenzo Milani.

Spiritualità, dialoghi, cultura. Venerdì 25 agosto si inizia “In ascolto della Parola” con Lidia Maggi, teologa e pastora della Chiesa evangelica battista e si chiude la mattinata con la Celebrazione eucaristica, presieduta da mons. Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei. Nel pomeriggio la tavola rotonda su “Un cantiere per la Chiesa, un cantiere per il Paese. Sognare il servizio della comunità locale in un cambiamento d’epoca” con Paolo Bovio, managing editor di Will media e autore del podcast “Città”, Antonella Sciarrone Alibrandi, sottosegretaria del Dicastero vaticano per la cultura e l’educazione e padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato. Modera Vincenzo Morgante, direttore di Tv2000. A chiudere, in serata la presentazione del libro “Verso noi. Prendersi cura della vita di tutti”, scritto da Giuseppe Notarstefano e pubblicato dall’Editrice Ave. Con l’autore ne discute Emiliano Manfredonia, presidente nazionale delle Acli. Modera Iacopo Scaramuzzi, vaticanista de “la Repubblica”.